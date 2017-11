Derfor er Solskjær fornøyd med sølv

MOLDE (VG) (Molde - Sarpsborg 08 2-2) Hadde sesongen vart fra mai til nå, hadde Molde vunnet serien. Det alene gjør at Solskjær er fornøyd med sølv i årets Eliteserie.

– Vi har vært laget som har tatt mest poeng i de siste to tredelene av sesongen. Og det er en tett og jevn serie, så jeg er veldig fornøyd med sølv, sier Ole Gunnar Solskjær til VG etter kampen.

Sølvet ble sikret etter at Bjørn Sigurdarson scoret to mål og hentet inn ledelsen Sarpsborg 08 hadde sikret seg, på egen hånd.

– Han viser igjen hvor viktig han har vært for oss i år, sier Solskjær.

Sigurdarson selv hadde troen hele tiden, til tross for at Molde lå under 0-2 da det gjenstod en halvtime.

– Kampen er ikke over før den er over. Vi stresser ikke. To minutter før slutt kan du stresse, men jeg hadde troen på hele laget hele tiden, sier han i pressesonen.

– Både vunnet og tapt

Med 0-2 på stadionuret hadde østfoldingene seriesølvet i lomma. Trener Geir Bakke innrømmer at det svir litt at det glapp, når det lenge så lyst ut.

– Man føler man både har vunnet og tapt noe. Men det at vi tar medalje veier tyngst. Det er automatisk Europa-spill, og det er viktig for klubben. Vi kommer hit som nummer tre og drar herfra med samme plassering, smiler han.

Og Bakke mener ikke laget hans ble frarøvet sølvet.

– Nei, det var en ganske jevn fotballkamp. Så det var et rettferdig resultat. De er tunge å spille mot, og vi var litt slurvete, men jeg synes vi er ganske gode, særlig i 2. omgang, sier han til VG.

Målscorer Patrick Mortensen scoret det første målet i kampen og klarte ikke være ordentlig skuffet over at sølvet glapp.

– Nei, det er stort å ta bronse med en så liten klubb som Sarpsborg. Det betyr så mye for byen, for spillerne og for fansen vår. Vi skal være stolte!

Sarpsborg hadde sølvet i baklomma

Krepin Diatta var fryktelig nære før hvilen da han ble stusset gjennom rett før pause, men stortalentets avslutning ble reddet mesterlig av Linde som fikk kastet seg ned og reddet.

Seks minutter etter hvilen ble Diatta spilt nydelig opp på venstresiden. Han raste forbi Ruben Gabrielsen og fikk pirket ballen inn i feltet der en helt umarkert Mortensen hamret inn ledermålet.

Kun fire minutter senere, ble et frispark slått inn på Sigurd Rosted i feltet. Han headet ned til Zachariassen som vaket på offside-grensa og fikk tuppet ballen forbi en utrusende Linde til 0-2. Sarpsborg 08 var i ferd med å feste grepet om sølvet i Eliteserien.

Sigurdarson reddet Molde

Men det tok ikke lang tid før Moldes høyest elskede islending tok saken i egne hender. Halvorsen klønet det til for seg selv med en håpløs ball bakover i banen, og Askar fikk ikke avklart. Sigurdarson kom alene med keeper, og selv om Kristiansen reddet det første skuddet, fikk spissen med seg ballen og kunne tuppe inn reduseringen.

Og kvarteret før slutt dukket han opp igjen! Hestad skjøt fra distanse, Kristiansen måtte gi retur, og den falt rett i beina på Sigurdarson som ikke gjorde noen feil: 2-2 og Molde tilbake på sølvplass. Sarpsborg 08 klarte aldri å hente seg inn igjen, men Godset tapte 4-3 borte mot AaFK, og det betyr bronse på østfoldingene.