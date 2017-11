Denne mannen fortjener en medalje

Kommentar Han har ikke all verdens ressurser å rutte med, men har likevel skapt noe stort i lille Sarpsborg 08. Geir Bakke fortjener å få henge noe rundt halsen når serien er over.

VG-kommentator: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Det er stor spenning knyttet til hvordan sesongen ender for et av norsk fotballs mest fascinerende prosjekter.

• «Best case-scenario» for blåtryøene fra Østfold, er sølv i serien og cuptriumf.

Det er i tilfelle en nær uvirkelig prestasjon, for en klubb som ressursmessig er mer beslektet med Sogndal og Stabæk, enn med Rosenborg og Brann.

• «Worst case-scenario» vil være femteplass og en tapt cupfinale mot Lillestrøm.

Men det vil nærmest være et misvisende begrep om så skulle skje, for alle forhold tatt i betraktning, har Sarpsborg 08 levert en knallsesong uansett

Uavhengig av hva som måtte skje hjemme mot Aalesund, borte mot Molde og i den sesongavsluttende cupfinaleduellen, er det grunn til å dvele litt ved mannen som styrer den stadig mer imponerende oppturen.

Geir Bakke har brukt tid og systematikk i å bygge seg en trenerkarriere etter at tiden som spiller, i blant annet Stabæk og Strømmen, var over.

Han har vært assistenttrener i flere år før han tok steget opp, der blant annet et lengre opphold i Vålerenga lærte ham mye om både oppturer og nedturer. Bakke tok også veien om å være hovedtrener på nest høyeste nivå, før han kom til Sarpsborg i 2015.

I klubben han nå er trener i, er det nettopp «bygge stein på stein-filosofien» som har vært suksessfaktoren.

I Sarpsborg har man erkjent hvor man er på den økonomiske kjøttvekten, og at en kombinasjon av spillersalg og utviklinger er veien å gå. Derfor slippes gode spillere når det er interesse fra større aktører, mens man fortsetter å bygge klubb, kledelig fritt for alt som ligner stormannsgalskap, i Haftor Joenssons gate 19.

Nå skal det sies at fødselen for Sarpsborg 08 i sin tid var av det trangere slaget. Valget om hvordan de lokale kreftene skulle samarbeide kan vel ikke akkurat karakteriseres som knirkefri, der blant annet navnedisputten bikket over i komikken.

Men til slutt fikk de på plass et fellesskap, som nærmer seg 10-årsjubileum, og som til de grader har blitt storebror i det over snittet ballinteresserte fylket.

Under Geir Bakke har østfoldingene tatt betydelige steg fremover, slik at de nå er blitt å regne med i sjiktet bak Rosenborg:

Bakke-metoden sikret Sarpsborg 08 en sterk sjetteplass i fjor.

I år er klubben på bronseplass to runder før slutt, tre poeng bak Molde, og med Stømsgodset og Brann ubehagelig nært innpå seg.

Treneren skal få ros uansett, men om det blir sølv eller bronse, er det særlig én mann som fortjener å bli båret på gullstol i Sarpsborg.

Den mannen bygger grunnmuren på et hus før han prøver å dekke bordet .