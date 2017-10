Denne karen har vært billig moro for Sarpsborg: Rett fra nivå tre til helt

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg–Sandefjord 5-0) Kristoffer Zachariassen (23) kostet ikke Sarpsborg ei krone. Rett fra nivå tre har han hatt en eventyrlig sesong i eliteserien.

To mål og banens beste mot Sandefjord søndag var egentlig bare bekreftelsen på en «rookie-sesong» utenom det vanlige.

– Vi gjorde et grundig håndverk da vi hentet ham fra Nest-Sotra, men at han skulle være så god, det vi visste vi ikke, innrømmer Sarpsborgs etter hvert geniforklarte sportssjef Thomas Berntsen glisende utenfor stadion en sen oktoberkveld.

Bortsett fra Patrick Mortensen og keeper Anders Kristiansen, som begge har spilt samtlige 27 kamper til nå, er det ingen i Sarpsborg med flere spilte matcher enn Zachariassen.

– Jeg hadde karantene den ene jeg sto over, forklarer han.

– Han presterte allerede fra første treningskamp og holdt Anders Trondsen ute på kanten. Men etter hvert skjønte vi at Zachariassen også kunne spille kant, sier Thomas Berntsen.

– Og da ble det også lettere å selge Trondsen til Rosenborg?

– Trondsen var fantastisk for oss, men vi var ikke stresset over å selge ham. Vi visste at vi hadde mange andre gode spillere. Og «Doff» har vært fantastisk med syv mål i debutsesongen, sier Berntsen.

«Doff» er altså Kristoffer Zachariassen, som skrev under for Sarpsborg allerede i august 2016. Han spilte ut sesongen i Nest-Sotra, og etter som kontrakten gikk ut da, var han gratis for Sarpsborg. De slapp med å betale utdanningskompensasjon.

– Sesongen har vært et eventyr både for meg og laget, sier han selv.

Hvor eventyrlig det blir, avgjøres i løpet av de siste tre seriekampene og cupfinalen:

– Dette blir fire cupfinaler, fastslår Kristoffer Zachariassen om det.

Sportssjefen roser Sotra-karens holdninger.

– Han kommer til trening hver dag med et smil om munnen. Det er slik vi ønsker å bygge laget vårt: gode holdninger og trening. Det er han en eksponent for, sier Berntsen.

Zachariassen scoret altså to ganger, og det holdt på å bli et par til. Midtstopper Joackim Jørgensen signerte også to scoringer, mens Ole Jørgen Halvorsen scoret det femte.

Sandefjord-trener Lars Bohinen fant ikke en gang trøst i at vestfoldingene kanskje burde hatt et straffespark tidlig.

– Det er ikke så interessant å snakke om. Det blir litt fåfengt når vi taper 5-0 og er såpass dårlige og måten vi agerer på.

Kollega Geir Bakke prøvde å holde bakkekontakten:

– Husk at vi tapte 5-0 for Tromsø!

– Det har vært nede i ei lita «søkke», men vi har likevel ikke tapt kamper. Vi har spilt uavgjort.

Mot Sandefjord løsnet det igjen.