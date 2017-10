Torsdag presenterte NFF kampoppsettet for Eliteserien 2018. Vålerenga-treneren er ikke fornøyd med frihelgene som er lagt inn i sesongplanen.

– Det er helt utrolig at man skal ha frihelger for at noen få lag skal spille i Europa. Hele norsk fotball kan ikke stoppe opp av den grunn, sier en misfornøyd Deila til VG.

Det går mot tidenes lengste sesong i Eliteserien. Samme helg som femmila i Holmenkollen sparkes Eliteserien i gang, og først i desember spilles cupfinalene for menn og kvinner.

Nytt av året er også at det er lagt inn tre helgers pause i Eliteserien i den mest hektiske perioden, for å legge forholdene til rette for lag som skal ut i Europa.

– Tilrettelegging for våre E-cuplag, lengre konkurransesesong og at cupfinalen avslutter sesongen, har vært viktig for våre vurderinger. Det har vi fått, sier administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland, ifølge NTB.

Det får Vålerenga-leiren til å reagere. Til Nettavisen kaller han det for helt «høl i hue».

– Jeg synes det er uheldig for norsk fotball. I den beste perioden av året skal det spilles seks kamper på tolv uker. Det ødelegger for publikum, og det ødelegger for produktet til norsk fotball, sier Vålerenga-treneren til VG.

I sesongplanleggingen ytrer NFF at de har gjort det de kan for at norske lag skal kunne hevde seg i Europa.

– Vi er avhengig av å strekke ut den norske sesongen dersom vi skal nå våre mål i Europa, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.

Deila støtter lengden på sesongen, men mener måten det er gjort på er helt feil.

– Vi må tåle å spille tre kamper i uka. Hvis man spiller tirsdag i Europa, bør det legges til rette så man spiller fredag eller lørdag helgen før, men hele norsk fotball kan ikke stoppe opp. Det ødelegger for utviklingen og det ødelegger for publikum, sier Deila.

Vålerenga-treneren understreker at han vil si det samme dersom laget hans kvalifiserer seg til Europa. Han poengterer at ingen andre land har en liknende praksis.

– De siste årene har det bare vært Rosenborg, og kanskje Molde, som har kvalifisert seg til gruppespill. At andre lag skal spille umotiverte treningskamper er helt håpløst, sier en oppgitt Deila.

Støtter forslaget om lengre sesong

Det er imidlertid også positivitet knyttet til det nye forslaget. Sportssjef i Sarpsborg 08, Thomas Berntsen, mener det er riktig å legge til rette for lagene i Europa.

– Det er viktig både økonomisk og sportslig. Vi vil ha en lengst mulig konkurransesesong, sier Berntsen til VG.

Han sier at han ikke har sett på alle detaljene rundt sesongen, og understreker at det først og fremst er lengden på sesongen som er et steg i riktig retning.

– Erfaringsmessig er det liten og dårlig aktivitet utenfor sesong. Da er det vanskelig å få til økter med høy kvalitet. Det blir vi ikke gode av, sier sportssjefen.

Berntsen frykter ikke at den tidlige sesongstarten gjør at åpningskampene kommer til å gå for tomme tribuner.

– Min erfaring er at fotballinteresserte folk kommer også 11. mars. Er det dritkaldt så kommer ikke folk, men det gjør de heller ikke om det pøsregner på sommeren.

Heller ikke Discoverys langrennsekspert Åge Skinstad frykter at Eliteserien skal stjele tilskuere fra femmila i Holmenkollen, eller motsatt.

– Det ser jeg på som helt uproblematisk. Det er fint at det er generell sportsinteresse i Norge. Jeg skal være speaker i Kollen, og så raser jeg ned på kamp. Det blir veldig fint, sier Skinstad til VG.