Braut Hålands (17) forvandling: – Du tror han er 27 år

MOLDE (VG) På to år har han vokst nesten 20 centimeter, og bare i år har han fått minst 10 kilo ekstra. Erling Braut Håland (17) er «barnet» i en fullvoksen kropp.

Han signerte for Molde som 16-åring før denne sesongen, og Erling Braut Håland har gjort alt annet enn å gjemme seg bort.

Molde står med 9 seirer på de 12 kampene Braut Håland har fått spille så langt - 10 som innbytter og to som en del av startelleveren. Han ble også matchvinner mot Viking og Tromsø borte.

– Erling har vært fantastisk siden han kom. Han har utviklet seg utrolig bra og kroppen begynner å sitte. Han er bare 17 år, så vi må være forsiktige med å bruke han for mye, men hvor lenge vi klarer å beholde han, det er jeg ikke så sikker på. Han har nivået inne som store klubber i store ligaer ser på, sier Molde-manager Ole Gunnar Solskjær

Fikk du med deg denne? Helland er blitt pappa

10-12 kilo muskler

Solskjær forteller at ungutten fra Bryne har vokst på flere måter, siden han ankom rosenes by.

– Han har lagt på seg en 10-12 kilo tror jeg, men det er jo muskler – og selvtillit, ikke minst. Så det har vært en fantastisk utvikling på gutten.

Selv er Erling Braut Håland ydmyk og mer lavmælt når han snakker om seg selv, men han forteller at han også har skutt i været på andre måter.

– Jeg tror jeg vokste 11-12 centimeter i 2016, men jeg har bare vokst fem centimeter så langt i år, forteller han.

– Bare?

– Ja, sier han og smiler. Det er bare halvparten av det jeg vokste i fjor. Nå er jeg 192 centimeter høy, sier 17-åringen, som har fått flere kallenavn av de eldre gutta på laget:

Kaller han for "the manchild"

– The manchild! Det er det vi kaller han. For han er Kjetil Wæhler, liksom. Han spiller som Kjetil Wæhler. Han er fantastisk, sier lagkamerat Ruben Gabrielsen.

– Du tror han er 27 år gammel, sånn han spiller og sånn han ser ut, sier han om 17-år gamle Erling Braut Håland.

Har du sett Stars nye logo? Logo-forslag slaktes av kjendissupporter

Selv er ikke unggutten veldig fornøyd med det kallenavnet, men han ler og forteller at han lærer mye av lagkameratene.

– Jeg lærer mye av Bjørn (Bergman Sigurdarson journ.anm) blant annet, han har vært i England og har mye erfaring. Men også av alle de andre, sier han, en uke etter at han nesten var i sjokktilstand da Ruben Gabrielsen sikret en seier for Molde mot Vålerenga på overtid:

– Klar for et nytt sjokk

Lørdag kveld venter Kristiansund i et skikkelig derby på Aker Stadion. Lagene møttes allerede i sesongens første kamp da Molde vant 1-0 på bortebane. Moldes stjerneskudd er klar for lokaloppgjøret.

– Jeg begynner å komme meg nå, så jeg er klar for et nytt sjokk mot Kristiansund, sier Erling Braut Håland og ler.

Men det største sjokket vil nok være om Kristiansund skulle slå Molde. Den ferske eliteserieklubben ligger bare fem poeng over direkte nedrykk, og tre poeng over kvalikplassen før sesongens siste tre kamper. Ole Gunnar Solskjær, som både er fra, og bor i Kristiansund, tror ikke et tap mot Molde vil sende Kristiansund ned i OBOS-ligaen.

– Jeg tror de klarer seg uansett. De har vært sterke hjemme. Hvis vi klarer å slå dem, så tror jeg de tar poeng mot Sandefjord på hjemmebane og berger seg.

Sikker på at Rosenborg blir seriemester

Molde utsatte Rosenborgs gullfeiring forrige helg, men Solskjær er sikker på at de til slutt kan sprette sjampanjen i Trondheim.

– Aalesund borte er ingen enkel kamp etter de trøkkene de har fått i det siste, og det er klart at å slippe inn på siste spark mot Zenit, det er ikke gøy, men de blir seriemestere.

– Helt sikker?

– Ja, de trenger bare ett poeng. Vi er for sent i gang, sier Solskjær som ble seriemester med Molde i 2011 og 2012, samt cupmester i 2013.

Gabrielsen er fornøyd med hevnen han fikk på Helland da han utsatte gullfesten: