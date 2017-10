Branns problemer bygger seg opp: – Utfordrende

MOLDE (VG) (Molde-Brann 1-0) Akkurat da Brann så ut til å sikre et viktig poeng i Molde, røk det hele på overtid av overtiden. Men problemene er større enn bare det, for Lars Arne Nilsen.

For i tillegg til det tapte poenget mot Molde, fikk både Kristoffer Barmen og Bismar Acosta sitt femte gule kort hver for sesongen. De er ute mot Rosenborg i neste runde. Tidligere i uka fikk bergenserne også skader på nøkkelspillere som Fredrik Haugen, Jakob Orlov og Gilli Rolantsson, i tillegg til Kasper Skaanes.

Trener Lars Arne Nilsen er smertefullt klar over nettopp det, men vil ikke si han er bekymret.

– Bekymra og bekymra. Dette er sånn som skjer i fotballen. Ting fungerer ikke alltid. Vi må ta det når vi kommer hjem og oppsummere litt, men det er en utfordrende periode for oss, sukker treneren.

Og han kan ikke fortelle bekymrede Brann-tilhengere om når de viktige spillerne er spilleklare igjen.

– Det aner jeg ikke. Det må vi se på. Vi skal prøve å stable noen på beina igjen til neste kamp, også må vi bare bruke det vi har av spillere. Vi er en fin gjeng, og vi skal klare å stable sammen et lag.

– Fryktelig bittert

I en jevn batalje hvor ingen av lagene kom til voldsomt mange sjanser, var det Molde som til slutt trakk det lengste strået, da Ruben Gabrielsen stanget inn 1-0 fire minutter på overtid. Brann-treneren følte at laget hans ikke fikk det de fortjente.

– Vi fortjente ett poeng her. Det var fantastisk innsats, og jeg kan ikke se noe vi kunne gjort annerledes. Vi må hjem og slikke våre sår, men akkurat nå er det fryktelig bittert.

Og selv om hjemmelaget hadde flere sjanser, var Brann svært nære å få gjennombruddet i kampen til sin fordel også. Vito Wormgoor traff stolpen med sin avslutning, mens Linde i Molde-buret mesterlig reddet skuddet fra Ruben Kristiansen som var alene gjennom fem minutter før slutt på 0-0.

– Fantastisk lagmoral

Ole Gunnar Solskjær var i et helt annet humør etter kampen. Etter å ha takket Lars Arne Nilsen for kampen i pressesonen, strålte han foran pressen. Han avslører oppskriften på hvordan Molde har en evne til å vinne kampen sent.

– Det er flere ting: innstilling, holdning, ferdigheter og en fantastisk lagmoral. Det er en veldig sterk gruppe dette her, og det er veldig vanskelig å ta ut laget, skryter treneren etter seieren.

– Fortjente dere seieren?

– Ja, det synes jeg. Kamper avgjøres i begge ender av banen. I dag var Andreas (Linde journ.anm) avgjørende bakover, og Ruben Gabrielsen kommer inn for andre gang med en viktig overtidsscoring denne sesongen.

Lite forsprang

Seieren gjør at Molde etablerer seg på 2. plass i Eliteserien, to poeng foran Sarpsborg som mandag spiller hjemmekamp mot Stabæk. Solskjærs menn er fire poeng foran Brann som innehar den siste Europa-plassen i det fem runder gjenstår.

For Brann sin del ser det verre ut. Etter 0-4 hjemme mot Kristiansund og tap mot tabellnabo Molde, er både Haugesund og Strømsgodset helt oppe i ryggen på rødtrøyene i kampen om den siste plassen som gir Europa-spill