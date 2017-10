Brann og Stabæk risikerer straff etter tilskuerbråk og speaker-sleivspark

I Bergen var tilskuerne svært lite fornøyd med en RBK-scoring, mens speakeren stjal showet på Nadderud. Det kan få konsekvenser for de to Eliteserie-klubbene.

– Jeg kan bekrefte at det vil bli sendt en henvendelse til begge klubbene, sier Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF, til VG.

De to episodene det dreier seg om, er tilskuernes oppførsel i Bergen og speakerens dommerstikk på Nadderud.

Brann og Stabæk må nå forklare seg, og så skal disiplinærkomitéen vurdere om lagene skal straffes eller ikke.

Avventer

I Bergen likte Brann-supporterne dårlig scoringen til Nicklas Bendtner som burde vært avvinket for offside. Etter scoringen ble det kastet flasker og lightere mot banen, ifølge dommer Tom Harald Hagen.

– Vi må rapportere den hendelsen, sa Hagen til BT etter kampen.

Branns daglige leder Vibeke Johannessen venter til rapporten kommer før hun vil si så mye mer.

– Vi har flotte supportere som lager en god ramme til våre arrangementer. Vi får se hva NFF sier, så får vi se og eventuelt ta det med våre supportere. Jeg vil ikke spekulere i dette foreløpig, sier Johanessen til VG.

Tror på frikjennelse

På Nadderud havnet speakeren i fokus etter disse ordene. Daglig leder i Stabæk, Jon Tunold, håper og tror hans lag slipper straff etter hendelsen.

– De må gjerne be om en forklaring, og så skal vi gi så. Men jeg regner med at dette ikke blir en sak, og jeg håper virkelig at NFF ikke kommer med represalier etter dette. Skal vi klare å skape engasjement på fotballbanen, må man kunne gjøre noen feil innimellom, sier Tunold til VG.

Han forteller at arrangementansvarlig Kjetil Ekeli har tatt en prat med speakeren, men at saken internt er å anse som ferdig for klubben.

Etter kampen søndag uttalte nettopp Ekeli til VG at «nå heter det ikke linjedommere lenger, men assistentdommere, så vi opplever ikke at speaker har sagt noe om dem som var til stede på kampen». Det mener Tunold at må være lov å si.

– Vi driver i underholdningsbransjen, og det må være lov å ikke ta alt så veldig bokstavelig. Dette er ingen stor sak, og vi regner med å gå fri, gjentar Tunold.