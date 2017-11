Brann-helten Deyver Vega: – Jeg drømmer om VM

BERGEN (VG) Etter en middels vårsesong var Deyver Vega nære et utlån til Start i 1. divisjon. Han valgte å bli i Brann - nå drømmer han om VM.

– Jeg har jobbet hardt siden jeg kom til klubben og hele tiden vært klar. Når jeg fikk muligheten, så benyttet jeg den. Jeg nyter fotballen om dagen, sier hovedpersonen selv.

Vega, som sendte Brann i ledelsen etter bare åtte minutter i søndagens oppgjør mot LSK, hadde en tøff vårsesong med lite spilletid. I Daniel Braatens skadefravær har han i midlertidig vist seg som Branns viktigste kreative kraft offensivt.

– Jeg er glad at jeg ble i klubben. Nå skal jeg fortsette å levere tilsvarende prestasjoner resten av sesongen slik at vi forhåpentligvis kan feire medalje, forteller han til VG.

Godt forhold til treneren

Costaricaneren ble hentet til Brann før 2016-sesongen, men føler nå at han virkelig har akklimatisert seg til både den norske fotballen og bergensk regnvær.

– Det har vært litt opp og ned tidligere. Nå er jeg mer stabil. Jeg bekymrer meg ikke så mye som jeg gjorde tidligere. Jeg klarer å nyte spillet i større grad. Dessuten har jeg og Lars Arne pratet mye om posisjonering, og hvordan vi kan få mest ut av mine ferdigheter.

Mot LSK søndag stilte Brann med Vega på den høyre vingen og Ludcinio Marengo på den venstre. Det betyr masse fart og kreativitet.

Målscorer: Deyver Vega sendte Brann i føringen i 2-0-seieren mot LSK søndag.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Vi har klart å finne en god løsning. Treneren krever også at vi bidrar defensivt og der har jeg utviklet meg, sier han til VG.

– Jeg har til og med blitt vant med alt regnværet i Bergen.

Drømmer om VM

Costa Rica kvalifiserte seg tidligere i år til VM i Russland 2018. Kantspilleren var med den costaricanske landslaget i januar - nå drømmer han om å VM-deltagelse.

– Det hadde vært fantastisk. Men det er mange gode spillere i Costa Rica, og de er en "tight" gruppe. Det er ikke lett å spille seg inn.

Vega tror likevel at hans gode prestasjoner denne høsten er blitt lagt merke til i hjemlandet.

– Jeg tror nok de følger med på hvordan jeg presterer. Jeg kan ikke gjøre annet enn å fortsette som jeg gjør, så får vi se om det holder til en plass neste sommer.

Viktig Brann-seier

Det var ingen god forestilling som ble servert de 9594 tilskuerne på Brann Stadion søndag kveld. I en kamp preget av dødballer, saltoinnkast og feilpasninger var det til slutt Brann som kunne feire tre poeng.

1-0 kom allerede etter åtte minutter. Fredrik Haugen plukket opp en svak klarering fra Frode Kippe og leverte et perfekt innlegg til Deyver Vega. Costaricaneren lot seg ikke be to ganger og satt ballen kontrollert i nettet bak Arnold Origi.

Snaue åtte minutter før slutt satt spikeren i kisten. Jonas Grønner var fremme på en corner og fikk pirket inn 2-0. Det betyr at medaljedrømmen fortsatt lever i Bergen.