Bommet på åpent mål på overtid - så rotet KBK bort seieren: - Amatørenes aften

ÅLESUND (VG) (AaFK-KBK 1-1) AaFK måtte ha tre poeng. I stedet reddet de såvidt ett. Det skjedde på meget dramatisk vis.

For etter at Torgil Gjertsen sendte gjestene i føringen i spill 10 mot 11, satte Aalesund alle kluter til for å berge poeng og gå for seier.

Tre minutter på overtid ble «Mos» vippet igjennom, men lobben alene med keeper var ikke god nok. På den påfølgende corneren ble keeper sendt opp, men det endte med kontring imot. Med Bjørn Helge Riise alene igjen mot Gjertsen og innbytter Mendy var det utrolig nok Riise som gikk seirende ut av duellen, og litt senere kriget Vebjørn Hoff inn utligningen. Fire minutter på overtid, altså.

VG Live: Les utfyllende referat fra kampen her!

To skuffede lag

– Full av dramatikk, sier AaFK-trener Trond Fredriksen, og utdyper.

– Kristiansund kunne scoret 2-0, men istedenfor scorer vi 1-1. Det er jeg glad for, men samtidig er jeg ekstremt skuffet over at vi ikke klarer å vinne en kamp mot en motstander vi er så mye bedre enn, mener han overfor Eurosport.

KBK-treneren ser lysere på det hele, men også borteleiren er skuffet.

– Enden på visa er at vi er skuffet, men jeg synes vi gjør en ok match. Hadde du spurt meg før kamp, hadde jeg sagt at jeg var fornøyd med uavgjort, sier Christian Michelsen.

– Amatørenes aften

Michelsen tar sin målscorer, som altså fikk en gigantsjanse til å spille Mendy slik at KBK hadde punktert kampen rett før AaFK-scoringen, i forsvar.

– Det er veldig lett å stå med mikken i hånda, men det er noe med spenningen og pulsen. Bjørn Helge Riise gjør en god jobb også, men den skal jo sitte... erkjenner han, men skryter av målet til Gjertsen og tror spilleren kommer til å løfte seg.

Kjetil Rekdal, som kommenterte kampen for Eurosport, la ikke mye imellom.

– Det er amatørenes aften fra Kristiansund, sier han med referanse til gigasjansen.

Lar du deg også begeistre av ballkontrollen?

NFF dropper Edvarstsen-forhandlinger: - Ser frem til rettssaken med glede

Han tror imidlertid at laget, som ligger på 12. plass med 30 poeng, holder seg.

– Jeg tror Kristiansund holder seg, men at Aalesund (14. plass (kvalik) med 26 poeng) rykker ned. Jeg tror Tromsø (15. plass med 25 poeng og én kamp mindre spilt) går forbi dem, er Rekdals spådom.

Slik var kampen

Førsteomgangen åpnet på underholdende vis, og selv om kampen betydde mye for begge lag, var det lite nerver å spore. Aalesund kastet det meste de hadde framover i angrep, men det var KBK som kom til den første muligheten. En svært frisk Torgil Gjertsen fikk avsluttet, men den gikk i nettveggen.

Det var tydelig at tangotrøyene hadde fått instrukser om å slå mye innlegg. Det meste gikk mot høyreiste Papazoglou i boksen. Den første store muligheten til hjemmelaget kom derimot da Aron Thrandarson lot det stå til fra distanse. Ballen snek seg utenfor stolpen til McDermott.

Store sjanser

Så åpnet det seg plutselig veldig mot slutten av omgangen. Både hjemmelagets Papazoglou og Bamba for KBK kunne og burde scoret det første målet. Papazoglou fikk servert et herlig innlegg fra Thrandarson, men han var halvsekundet for sent ute til å treffe den med hodet.

Bamba fikk stå umarkert foran mål to ganger. Først sleivet han vekk en god mulighet etter en flott ball fra Diop, før Gjertsen på glimrende vis ble spilt gjennom av Pål Erik Ulvestad. Vingen avanserte nedover mot linja og slo inn på en helt uforstyrret Bamba som ikke klarte å stokke beina foran Andreas Lie. Aalesund slapp med skrekken.

KBK-press

Etter at AaFK presset på mot slutten av den første omgangen, regnet nok mange med de skulle åpne den andre på samme vis. I stedet var det Kristiansund som tok over initiativet. Etter mye balltrilling, kom de plutselig til to store muligheter på rappen. Først ved Gjertsen som fyret av 30 centimeter utenfor Lies stolpe. Så var det Bamba som skulle prøve seg igjen. Avslutningen hadde god retning, men traff et AaFK-bein og gikk til corner.

Men så fikk Aalesund hjelp fra uventet hold. Amidou Diop, som allerede hadde pådratt seg gult kort, kom altfor sent inn i duell mot Gretarsson. Dermed ble det marsjordre på KBK-spilleren, og Aalesund fikk spille halve andreomgangen med én mann mer.

Sett et raskere hat trick:

Antiklimaks

Presset til hjemmelaget ble mer og mer tydelig. Men sjansene uteble. For Kristiansund forsvarte seg godt, McDermott plukket ned det meste som kom inn i boksen, og ingen av de oransje virket til å ha det lille ekstra som krevdes.

Men så skjedde det utenkelige etter 87 minutter. Gjertsen stjal ballen fra Bjørn Helge Riise på midten, fosset framover mot et tannløst AaFK-forsvar og fyrte av fra utenfor 16-meteren. Andreas Lie fikk hendene på den, men ikke nok til å holde den ute. Med én mann mindre, sendte tangotrøyene halvveis ned i OBOS-ligaen.

Men så var det ikke over likevel! Først kom KBK på kontring, og med Andreas Lie oppe på den foregående corneren, var målet helt åpent. Gjertsen kunne spilt Mendy gjennom, men valgte å skyte selv, og AaFK overlevde såvidt.

Og det ble de straffet for! På overtid av overtiden pumpet AaFK alt de hadde opp mot KBK-målet og Vebjørn Hoff satte returen av sitt første skudd i mål til jubel for hvert fall ett poeng til Trond Fredriksens menn.