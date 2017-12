Bohinen om Viking-koblingen: – Hyggelig

Sandefjord-trener Lars Bohinen (48) avviser ikke at han har vært i kontakt med Viking om den ledige trenerjobben.

– Jeg har ikke hørt noe konkret fra Viking, men det er hyggelig å være aktuell. Det er det eneste som er å si, sier Bohinen til VG.

Tirsdag skrev Stavanger Aftenblad at Sandefjord-treneren har vært i samtaler med Viking om trenerjobben i klubben, som har vært ledig siden Ian Burchnall (34) fikk sparken med to serierunder igjen å spille.

Avisen skrev at Bohinen er høyaktuell som ny Viking-trener, og at 48-åringen skal ha gitt uttrykk for at han er interessert i jobben.

– Foreligger ingenting konkret

Selv om han sier at han ikke har hørt noe konkret fra Viking, ønsker ikke Bohinen å avvise at han har hatt samtaler med klubben. For på spørsmål om Stavanger Aftenblads rapporter ikke stemmer, svarer han:

– Jeg sier det foreligger ingenting konkret.

– Er du åpen for å forhandle med Viking?

– Jeg har kontrakt med Sandefjord og kommenterer ikke spekulasjoner eller hypoteser, sier Bohinen.

«Terningkast 3»-Bohinen tar VG-hevn:



Sandefjord-leder: – Vi har snakket med Lars

Den tidligere landslagsspilleren har kontrakt med Sandefjord ut 2018. Han forlenget kontrakten med tre år i oktober 2015.

Daglig leder Per Ketil Berg i Sandefjord Fotball bekrefter overfor VG at de har snakket med Bohinen angående henvendelsene fra Viking.

– Vi har snakket med Lars, ja. Det gjør vi når det dukker opp slikt. Så lenge han har kontrakt med oss, så må vi kunne godkjenne at Viking går i forhandlinger med ham, sier Berg.

– Har dere blitt kontaktet av Viking?

– Nei, de har ikke vært i kontakt med oss når det gjelder denne saken. For å vurdere det seriøst, må vi få en formell henvendelse fra Viking. Foreløpig er vi ganske rolige.

– Er det uheldig at de kontakter Bohinen først?

– Det er ikke uheldig i den forstand at de kun viser interesse, men i den grad det er inngått forhandlinger, så blir det ikke riktig vei. Men meg bekjent har det ikke vært forhandlinger, så sånn sett kan jeg ikke påstå at de har gjort det feil.

– Er det aktuelt for Sandefjord å la Bohinen gå?

– Det har vi ikke tatt endelig stilling til, sier Berg.

Vikings daglige leder Eirik W. Henningsen og styreleder Stig Christiansen i Viking Fotball AS har heller ikke besvart VGs henvendelser. Overfor NRK bekreftet Christiansen tirsdag at Bohinen er blant tre eller fire kandidater til trenerjobben.