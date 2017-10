Bjørn Helge Riise etter elleve kamper uten seier: – Begynner vi å peke fingre, er vi ferdige

Varsellampene lyser sterkt rødt på Color Line Stadion, men Bjørn Helge Riise (34) vil ikke tenke på et mulig nedrykk.

– Vi mister litt selvtilliten og frykten for å tape ligger der. Selv om en prøver å legge det bak seg, er det ikke alltid like enkelt, sier han dagen etter lagets ellevte strake kamp uten seier i Eliteserien.

AALESUND-TRENER: Trond Fredriksen. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Aalesund har falt som en stein på tabellen siden forrige trepoenger, da de slo Odd 5-1 hjemme 25. juni. Da var de nummer fire på tabellen.

Etter 1-5-tapet mot Vålerenga ligger de på kvalikplass, med fem kamper igjen å spille.

Selv om nedrykksspøkelset for alvor ser ut til å ha fattet interesse for Color Line Stadion, avviser Riise at «1. divisjon» og «nedrykk» er ord som nå brukes mye i Aalesund-garderoben.

– Vi vet hvor vi ligger, men vi prøver å ikke tenke på det, sier han til VG.

– Prøver å ikke peke fingre



Søndag sa Aalesund-trener Trond Fredriksen (40) til VG at han ikke har tenkt ett sekund på hvorvidt han er riktig mann for å lede Aalesund til sikker plass eller ikke. Se hele svaret i videovinduet nederst i saken.

– Nei, det har jeg ikke tenkt ett sekund på. Jeg bruker min energi på at vi skal komme oss ut av den vanskelige situasjonen vi er i, sa han etter braktapet mot Vålerenga.

Kaptein Riise sier at det spørsmålet heller ikke er noe spillerne tenker på.

– Akkurat nå prøver vi å ikke peke fingre, for med en gang vi gjør det er vi ferdige. Nå handler det om å stå samlet i den tøffe tiden og sørge for at vi gjør vårt beste, sier han.

Fredriksens stilling er heller ikke noe diskusjonstema i klubbens styre. Søndag sa Aalesund-styreleder Jan Petter Hagen til VG at de forholder seg til avtalen de har med Fredriksen.

Det samme gjentar han mandag, etter å ha fått Vålerenga-tapet litt på avstand.

– Vi forholder oss til avtalen med ham. Trond står med rak rygg, sier Hagen til VG.

Vålerengas Chidera Ejuke kjørte søndag karusell med Riise, som i pausen ba om å bli byttet ut. Saken fortsetter under videoen:

Nedrykk ikke et tema

Aalesund har vært fast inventar i Eliteserien siden de i 2007 var tilbake etter én sesong i 1. divisjon.

Nå har de fem kamper igjen på å sikre spill på øverste nivå også neste sesong.

Styrelederen forteller at nedrykksmuligheten ikke er tema innad i klubben, og han vil ikke svare på hvordan Aalesund eventuelt vil takle å måtte spille i 1. divisjon.

– Vi tenker ikke på det, men kun på de neste kampene, sier han.

Den problemstillingen er heller ikke noe Bjørn Helge Riise ønsker å bruke tid eller krefter på.

– Nedrykk er et hardt slag for alle klubber, men vi er ikke der ennå. Det får vi ta når den situasjonen eventuelt kommer. Vi kommer aldri til å gi opp, det er «steikje» sikkert, sier kaptein Riise.

