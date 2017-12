Bjarne Berntsen ny hovedtrener i Viking

Bjarne Berntsen (60) er klar som ny hovedtrener i Viking. Det får VG bekreftet mandag ettermiddag.

Bjarne Berntsen Født: 21. desember 1956 (60 år) Fødested: Sandnes Aktuell: Ny A-lagstrener for Viking Tidligere trener for: Norges kvinnelandslag (2005-2009), Viking (1992-1995 og midlertidig trener i 2004), assistent for Norges A-landslag (1986-1987) og Bryne (1986-1988) Annet: Styreleder i Norsk Toppfotball, visepresident i Norges Fotballforbund og administrerende direktør i Viking. Som spiller Posisjon: Forsvar Klubb: Viking (1978-1982) Landskamper/mål: 33/0

60-åringen kommer fra rollene som styreleder i Norsk Toppfotball (NTF) og visepresident i Norges Fotballforbund (NFF). VG får opplyst at Berntsen får med seg Viking-legende Bjarte Lunde Aarsheim og 37 år gamle Morten Jensen som assistenter.

Sistnevnte forlater arbeidet som sjef for den lokale 2. divisjonsklubben FK Vidar. VG kjenner til at den nyansatte Brodd-treneren Antonio Silva også har vært inne til intervju for jobben, men portugiseren fortsetter i 3. divisjonsklubben fra Storhaug i Stavanger.

Berntsen får flere oppgaver

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken, som innebærer at Berntsen også får et ansvar for spillerlogistikk. Det vil si at han både skal lede laget i kamp og samtidig overta flere av oppgavene tidligere sportsdirektør Bård Wiggen hadde før han sluttet og dro til FC København.

Viking Aktuell: Rykket ned fra Eliteserien - skal spille 1. divisjon i 2018. Det er første gang siden 1988 at laget er på nest øverste nivå. Ligagull (8): 1957/58, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979, 1982, 1991 Ligatoer (2): 1981, 1984 Ligatreer (8): 1968, 1971, 1978, 1994, 1996, 2000, 2001, 2007 Cupmesterskap (5): 1953, 1959, 1979, 1989, 2001 Cupsølv (5): 1933, 1947, 1974, 1984, 2000

Berntsen har allerede en lang Viking-karriere bak seg. Han spilte 120 kamper for klubben mellom 1977 og 1982, og var hovedtrener fra 1992 til 1995. I tillegg har han vært Bryne-trener, assistent på det norske herrelandslaget og hovedtrener for kvinnelandslaget.

Han har nylig bekreftet at han har vært i samtaler med Viking om trenerjobben. Berntsen har ikke besvart VGs henvendelser mandag ettermiddag.

Viking-talent på vei bort fra klubben:

Lunde Aarsheim fortsetter dermed som assistenttrener og skal ha ansvaret for mye av det daglige treningsarbeidet, mens Jensen kommer inn og styrker Vikings trenerteam.

Vikings daglige leder Eirik W. Henningsen har ikke besvart VGs henvendelser mandag ettermiddag. Det samme gjelder styreleder Stig Christiansen i Viking Fotball AS.

Tidligere har Sandefjord-trener Lars Bohinen blitt sterkt koblet til Viking-jobben.