Benket Gabrielsen: – Det gikk en f*** i meg

MOLDE (VG) (Molde-Brann 1-0) Ruben Gabrielsen (25) hatet å få beskjeden om at han ville bli benket i den viktige kampen mot Brann. Så lite likte han det, at kapteinen like gjerne tok sats og stanget inn vinnermålet.

– Det gikk en f*** i meg da jeg fikk høre det. Jeg synes selvfølgelig jeg bør få spille, det gjør jo alle. Jeg var forbanna fordi jeg satt på benken og det tok jeg med meg inn på den siste corneren, sier han til VG etter kampslutt.

Ruben Gabrielsen kom inn i det som på alle mulige måter så ut som en 0-0-kamp - fra start til slutt. En sjansefattig kamp som endte med et Molde som stanget og stanget uten å få hull på byllen, var et perfekt tidspunkt for midtstopperen å komme inn i.

– Jeg tenkte før den corneren at «kan ikke jeg bare få sette inn vinnermålet her?». Du drømmer jo om det. Så skjer det, og da har jeg hvert fall bidratt og tatt et steg i riktig retning.

Avviser klinsj med Solskjær

Ruben Gabrielsen er klubbens kaptein, og det å bli benket har ikke falt i smak hos 25-åringen.

– Hvis du ikke blir forbanna av å sitte på benken, så har du ingenting i denne klubben å gjøre. Det er ikke noe negativt, det er bare bra at vi tenker sånn, sier han.

Men han nekter for at det har vært noen problemer mellom han og trener Ole Gunnar Solskjær.

– Nei. Det er bare ett ord man trenger i en fotballklubb, og det er «respekt». Og det har vi for hverandre. Ole Gunnar er fair med meg, og sier at jeg ikke skal spille. Og da sier jeg at jeg skal motbevise han.

– Lik meg selv

Treneren selv er klar når VG spør om hva han får når han bruker en heltent Ruben Gabrielsen.

– Med Ruben får jeg en som er lik sånn jeg selv var som spiller. Jeg hatet å sitte på benken, men viste respekt for treneren. Jeg fikk alltid en god grunn, og jeg gir alltid Ruben en grunn.

La det ikke være noen tvil - Solskjær har full tillit til matchvinneren mot Brann.

– Han er en kaptein etter mitt hjerte. Det er forferdelig vanskelig å sette han ut av laget, forteller Molde-treneren.

– Har mer enn elleve spillere

Han bruker samtidig anledningen til å rose kollektivet Molde. Ingen finner seg i å bli satt ut av laget og har mye å bevise.

– Vi har mer enn elleve spillere her. Det er så utrolig mange gode fotballspillere her. Se på Petter Strand for eksempel, han har båret dette laget i det siste. Det er så mange å velge mellom nå. Det er nesten så man håper på å få noen skader, så man har en unnskyldning til å ikke bruke enkelte, ler han.

