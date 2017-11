Bendtner scorer «alltid» på straffe

Ikke bli overrasket hvis Rosenborg får straffe, og Nicklas Bendtner (29) scorer, mot Real Sociedad på Lerkendal i kveld. Bare de to siste månedene har dansken scoret på seks av seks straffer.

Nicklas Bendtner har vist seg som en svært sikker mann fra 11-metersmerket siden han kom til Rosenborg i vår. Og studerer du de syv straffene VG har lagt ut video til i denne saken, så ser du fort hvor variert, og trygt det hele virker.

Dansken skyter ofte høyt, ganske hardt, ganske plassert – en ideell kombinasjon for en straffeskytter, et mareritt for en keeper.

Det tok tid før Bendtner og Rosenborg fikk straffespark denne sesongen, faktisk helt til 8. juli, halvspilt sesong. Da scoret dansken sitt første straffemål, mot Sandefjord på Lerkendal. Siden har straffene kommet tettere. Men en ting har de felles: Alle de syv gangene Rosenborg har fått straffe og Bendtner har skutt, så har straffen kommet da RBK har null baklengs.

– Hva er viktigst for en straffeskytter?

– Selvtillit, det har alt å si. Uten det kan du bli nervøs og det kan gå galt. Så hvis du har dårlig selvtillit så er det ingen vits å ta en straffe, sier Bendtner til VG.

Om straffemålet mot Zenit sier han:

– Iblant ser jeg på keeper, andre ganger gjør jeg det jeg har bestemt meg for. Mot Zenit hadde jeg bestemt meg, uansett hva keeper kom til å gjøre. Har du selvtillit, og du skyter hardt og presist nok, så scorer du. Men jeg kommer jo også til å bomme en gang iblant, det skjer med alle, sier Nicklas Bendtner før kveldens kamp mot Real Sociedad på Lerkendal.

Saken fortsetter under videoen med alle straffemålene:

Her er Nicklas Bendtners åtte straffescoringer denne sesongen (inkludert Danmark);

Utvalgte straffeskyttere Minimum 10 straffespark (utnyttelse i parentes): Eric Cantona 19 straffer/19 mål (100 %) Yaya Touré 15 straffer/15 mål (100 %) Matt Le Tissier 48 straffer/47 mål (98 %) Alan Shearer 65 straffer/63 mål (97 %) Danny Murphy 29 straffer/28 mål (97 %) Nicklas Bendtner 15 straffer/14 mål (93 %) Robbie Fowler 31 straffer/28 mål (90 %) Leighton Baines 29 straffer/26 mål (90 %) Mario Balotelli 36 straffer/32 mål (89 %) Nicolas Anelka 14 straffer/12 mål (86 %) Dimitar Berbatov 26 straffer/22 mål (85 %) Cristiano Ronaldo 116 straffer/98 mål (84 %) Alessandro del Piero 91 straffer/76 mål (84 %) Robin van Persie 45 straffer/38 mål (84 %) Ruud van Nistelrooy 64 straffer/52 mål (81 %) Edinson Cavani 57 straffer/46 mål (81 %) James Milner 26 straffer/21 mål (81 %) Wayne Rooney 44 straffer/35 mål (80%) Lionel Messi 98 straffer/77 mål (79 %) Sergio Agüero 42 straffer/33 mål (79 %) Harry Kane 23 straffer/18 mål (78 %) Carlos Tévez 31 straffer/24 mål (77 %)

* 8. juli på Lerkendal, mot Sandefjord, på stillingen 1-0 til RBK. Vant 5-1. Keeper: Ingvar Jonsson.

* 5. august på Lerkendal, mot Kristiansund, på stillingen 1-0 til RBK. Vant 4-1. Keeper: Sean McDermott.

* 17. september på Lerkendal, mot Vålerenga, på stillingen 1-0 til RBK. Vant 3-0. Keeper: Adam Larsen Kwarasey.

* 24. september på Åråsen, mot Lillestrøm, på stillingen 2-0 til RBK. Vant 3-0. Keeper: Marko Maric.

* 28. september på Lerkendal, mot Vardar, på stillingen 0-0. Vant 3-1. Keeper: Filip Gacevski.

* 2. november på Lerkendal, mot Zenit St Petersburg, på stillingen 0-0. Endte 1-1. Keeper: Andrey Lunev.

* 5. november på Color Line Stadion, mot Aalesund, på stillingen 0-0. Endte 1-2. Keeper: Andreas Lie.

* 14. november på Aviva stadium, mot Irland, på stillingen 4-1. Endte 5-1. Keeper: Darren Randolph.

Dette er en av grunnene til at han, før siste serierunde, er toppscorer i norsk fotball med 19 mål. Med uttellingen 5 straffemål på fem sjanser, knuser han nærmere konkurrent Ohi Omoijuanfo hos Stabæk, som står med 17 seriemål og som har bommet på tre av syv straffer.

Nicklas Bendtner har tatt 15 straffespark for klubb- og landslag som profesjonell fotballspiller. Han har bommet på én, for Nottingham Forest i Championship, 2. desember 2016. Motstander var Newcastle og keeperen heter Karl Darlow.

Den første Bendtner scoret mot, var den omreisende keeperen David James, som den gangen sto for Portsmouth. Dette var 2. mai 2009.

Men over halvparten av straffene sine har Bendtner tatt som Rosenborg-spiller (åtte av 15).

Disse har Bendtner scoret på straffe for: Rosenborg (7), Arsenal (3), Danmark (2), Sunderland (1) og Wolfsburg (1).