Bendtner: – Jeg har nådd alle målene jeg satte meg før sesongen

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Viking 2-0) Trøndernes gullfest hadde blitt utsatt flere ganger allerede. Søndag kveld var det ingen tvil. Nå blir det gullfest i gullundertøy i Trondheim by.

Etter 2-0-seier hjemme mot Viking, kunne Rosenborg motta beviset for gull i Eliteserien 2017 foran egne fans i kveld. Det ble klart etter scoringer av Nicklas Bendtner og Anders Trondsen.

Bendtners mål

Seriemesterskap, gruppespill i Europa League og VM-klar med Danmark. Fra før av har Bendtner ett seriemesterskap, med Juventus; da uten å score ett eneste mål på ni seriekamper.

– Man kan ikke sammenligne. Det er stort å vinne seriegull uansett hvor man er i verden. Man må være god i mange kamper. Det var ett av de målene jeg satte meg da jeg kom, så det betyr utrolig mye når jeg når dem, sier Bendtner til VG.

Bendtner åpnet showet etter åtte minutter av kampen, da han skled inn Samuel Adegbenros hybrid av skudd og innlegg.

– Det er ikke mange spillere du kan snakke med som kan si at de har oppnådd alle målene de har satt seg i løpet av et år. Det tror jeg er veldig sjelden, men det har jeg gjort. Så det har vært et fantastisk år.

Scoringen var Bendtners 19. seriemål for sesongen. Dermed har han to måls forsprang på Ohi Omoijuanfo før siste serierunde.

– Jeg vil gjerne bli toppscorer også, men det er ikke det som betyr mest. Hvis den andre spilleren scorer fire mål i siste kamp, så fortjener han det. Men jeg tar selvfølgelig den tittelen også, hvis jeg får den.

– Jeg tenkte mer på ditt personlig scoringsmål, som du ikke har villet avsløre tidligere..?

– Vi nærmer oss.

Se også: Rosenborgs trønder-grep

Suser fra tretti



Aller best var han fem minutter før pause, da midtbanekollega Anders Konradsen spilte ballen tilbake til Trondsen. Avstanden til Viking-keeper Iven Austbø var nærmere tretti meter, men Trondsen ladet likevel kanonen.

Fra Trondsens ytterside både duppet og skrudde ballen vekk fra keeper Austbø, før den fant nettmaskene.

– Den sklei av litt mer enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde tenkt å sette den oppe i keepers venstre kryss. Men jeg treffer godt, og den endrer retning i lufta, og det forstyrrer nok keeper litt. Det er skru og dupp i alt, så jeg traff godt der, sier Anders Trondsen til VG, om scoringen.

VG LIVE: Rosenborg v Viking minutt for minutt

– Gull er ferskvare

Etter at medaljene var delt ut og pyroeffektene hadde dødd ut, tok Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen mikrofonen for å snakke til fansen. Der ba han hjemmepublikummet om å komme tilbake til neste sesong, for å bli med på et fjerde gull på rad.

– Det kjennes bedre å feire gullet når vi har vunnet kampen. Dette var en god avslutning, sier Kåre Ingebrigtsen til VG etter kampen.

Dermed har Ingebrigtsen vunnet tre seriegull på rappen.

– Det er alltid det siste. Fotball er ferskvare. Vi håpet vi skulle vinne ett, og så vant vi to. Tre på rad er en helt fantastisk prestasjon. Man nyter alltid det siste best.

Nils Arne Eggen vant i sin tid vant seks på rad. Ingebrigtsen svarer kjapt på spørsmål om hvilket gull som er det beste.

– Nils Arne Eggen har jo satt en standard. Jeg håper å være med på å gi Rosenborg ei stjerne til på drakten. Så får vi se hvor lang tid det tar.

Rosenborg har nå vunnet 25 seriemesterskap. Skal trønderne få enda en stjerne på drakten, må Ingebrigtsen og kompani vinne fem seriegull til.