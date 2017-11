Bakke med hårføner i pausen: – Egner seg ikke på trykk

NADDERUD (VG) (Stabæk - Sogndal 1-1) Sogndal så sjanseløse ut etter de første 45 minuttene på Nadderud, men en hårføner og et superbytte fra Eirik Bakke sørget for nytt håp om å overleve i Eliteserien.

Sogndal så tannløse og ufarlige ut i den første omgangen på Nadderud, der Ola Brynhildsen sendte Stabæk i føringen og Ohi Omoijuanfo burde doblet ledelsen for vertene fra elleve meter.

– Vi fikk klar beskjed i pausen. Det lignet ikke grisen, for å si det sånn. Det var hverken Eliteserie- eller OBOS-nivå, sa Kjetil Wæhler til VG om Bakkes pauseprat.

– Hva sa du i pausen?

– Det egner seg ikke på trykk egentlig, sa Bakke til VG med et lite smil etter kampen.

– Neida, jeg var ganske snill egentlig. Jeg spurte rett og slett om de hadde lyst til å spille i Eliteserien eller i OBOS-ligaen. I første omgang var vi et lag som ikke hadde noe som helst i Eliteserien å gjøre, sa Sogndal-treneren.

Wæhler mot gamleklubben



Hårføneren fra Bakke og et superbytte like etter hvilen gjorde utslag. Joachim Soltvedt hadde knapt vært på banen i to minutter da han med sin første ballberøring sørget for 1-1 og et svært viktig poeng for Sogndal.

– I andre omgang viser vi den innstillingen jeg vil se og som gir oss muligheten til å ta med oss noe fra Nadderud i dag, sa Bakke.

– Nå får vi en ny bonuskamp mot Vålerenga til å redde kvalifiseringsplassen og den er vi nødt til å ta vare på, men vi må opp flere hakk dersom vi skal slå Vålerenga neste søndag.

Den kampen blir svært spesielt for eks-Vålerenga-spiller Kjetil Wæhler.

– Nå er det heldigvis slik at de er på trygg plass og vi slipper den tvisten med at begge skal krige for å overleve. For meg blir dette en ny krigekamp, hvor jeg håper vi tar tre poeng, sa 41-åringen.

Thrilleravslutning



Før siste runde innehar Aalesund 14. plass og kvalifisering, mens Sogndal er på 15. plass og nedrykk. Lagene er á poeng og har lik målforskjell, men Aalesund er foran på flere scorede mål. Dersom dette også skulle ende likt etter siste runde, er det Sogndal som er foran på innbyrdes oppgjør.

– Det blir en thrilleravslutning både hos oss og i Aalesund kommende søndag. Det er sånn vi liker det i Sogndal, sa Bakke med et glis.

Stabæk-kontroll



Stabæk hadde full kontroll de første 45 minuttene på Nadderud.

Etter halvtimen havnet en litt klønete pasning fra Lumanza i beina på 18-årige Ola Brynhildsen, som i sin første kamp fra start i Stabæk-trøya lurte ballen i nettet helt nede ved den venstre stolperoten.

Ledelsen kunne vært doblet få minutter senere da Franck Boli gikk i bakken og fikk straffespark, men Mathias Dyngeland reddet forsøket fra Ohi Omoijuanfo.

Siste hjemmekamp for kapteinen



Bakkes pauseprat må ha gjort inntrykk, for ti minutter etter hvilen sjokkerte gjestene.

En lang ball endte hos Stanisa Mandic, som la perfekt inn til Joachim Soltvedt. Innbytteren var iskald og bredsidet inn utligningen på Nadderud.

Kampen ble også den siste for Stabæk-kaptein Morten Skjønsberg på Nadderud. Veteranen var rørt da siste kamp i Bærum var ferdigspilt.

– Det er nydelig og rørende. Det er veldig hyggelig med alle som kom hit med sang og banner. Nå blir det en liten tur på Onkel Blå, sa han til Eurosport, dynket i øl etter kampslutt.