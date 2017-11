Bakke endret strategi og fikk tre mål på seks minutter

SOGNDAL (VG) (Sogndal-VIF 5-2) Da Vålerenga gikk opp til 2-2 og Aalesund ledet 2-1, ga Sogndal-trener Eirik Bakke beskjed om at de måtte score mål. Han fikk umiddelbart respons med tre scoringer på seks minutter.

– Vi hadde Rune Bolseth som satt inne og så Aalesund-kampen på TV. Han hadde direkte kontakt med Marius Bøe i trenerteamet på benken. Da Christian Grindheim utliknet til 2-2 her og Aalesund ledet 2-1, ga jeg beskjed inn på banen om at nå måtte vi score flere. Vi gjorde noen bytter som også var med og påvirket resultatet. Jeg er imponert over hvordan spillerne svarte, sier Bakke til VG.

– Det ble en thriller. Nå har vi fått en ekstra mulighet og den skal vi ta vare på, fastslår Bakke.

Han hadde lagt opp til å gi lite informasjon fra Ålesund inn på banen. Speaker på Fosshaugane fikk ikke lov å opplyse om resultatet. Men med 20 minutter igjen å spille ble strategien endret.

Bakgrunn: Sogndal sikret kvalik i nervedrama

Får ny sjanse



For bare minuttet etter at Christian Grindheim skrudde vakkert inn 2-2 på frispark i 68. minutt i det som trolig var hans siste kamp for klubben, svarte Sogndal. Taijo Teniste scorer «aldri», men gjorde et unntak da laget trengte det som mest. I sin siste eliteseriekamp for klubben før overgangen til Brann, førte han Sogndal tilbake i ledelsen med 3-2. Tre minutter senere satte Martin Ramsland inn 4-2 og to minutter etter det økte Chidiebere Nwakali til 5-2.

Da hjalp det ikke Aalesund at de gjorde jobben mot Strømsgodset og vant 4-3. Ålesunderne rykket ned på målforskjellen, mens Sogndal får en ny sjanse i to kvalikkamper mot Ranheim. Kampene spilles i Sogndal onsdag og i Trondheim lørdag.

Bakke trekker frem Ramsland som en som virkelig sto frem da det gjaldt. Ramsland sier han hadde dårlig oversikt over hva som skjedde i den høydramatiske nedrykksstriden.

– Men da Bakke satte inn Bendik Bye, skjønte jeg at vi trengte mål, sier Ramsland til VG.

Se høydepunktene fra den elleville 5-2-kampen på Fosshaugane Campus.

– Gir oss energi

Ramsland mener det betyr mye for inngangen til de to kvalifiseringskampene at de vant mot Vålerenga.

– Det gir oss energi inn mot kvalifiseringskampene mot Raheim. Det hadde vært noe annet om vi hadde tatt kvalikplassen med tap. Nå har vi levert en god presentasjon og det tar vi med oss videre.

Spissen mener Sogndal skal ha et høyere toppnivå enn Ranheim.

– Vi har hatt en tung høst der vi har fått mange slag i trynet og bitre poengtap. Det er fortjent at vi ligger der vi ligger. Nå har vi fått en ny sjanse som vi skal ta vare på. Det er bare tre dager til første kamp, så vi må bare gå hjem og begynne å restituere, sier Ramsland.

Tror kvalikkampene blir tøffere



Kjetil Wæhler forlenger Sogndal-karrieren i alle fall med to kamper. Han tror kampene mot Ranheim fort kan bli tøffere enn kampen mot Vålerenga.

– Jeg har vært i kvalik før og vet hva det er. Får du et mål imot og et dårlig resultat på hjemmebane, sliter du. Vi er halvveis til målet om ny kontrakt. Vi klarte å avgjøre her selv, det er viktig for moralen. Vi har ikke vært så bra i høst at vi kan tillate oss å undervurdere Ranheim. Det blir krig. Men vi kan ha en fordel fordi vi har spilt i Eliteserien i hele år og møtt tøffere motstand enn dem, sier Wæhler til VG.