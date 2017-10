«Alle» tippet Sandefjord på nedrykk: – Vi har gjort alle spådommer til skamme

SANDEFJORD (VG) De var tippet å rykke rett ned fra Eliteserien, men Sandefjord har motbevist alle tabelltipsene for Eliteserien 2017. Trener Lars Bohinen (48) mener ett øyeblikk kan ha vært avgjørende.

For før sesongstarten i 2017 hadde ti norske medier vurdert Sandefjord som sjanseløse til å holde seg i Eliteserien. Kun to medier trodde at Vestfoldsklubben skulle unngå jumboplassen.

Allerede i mai slaktet Sandefjord-trener Lars Bohinen VGs vurdering av Sandefjord før sesongstart. Et halvt år senere ligger Sandefjord på en 10. plass i Eliteserien og ser ut til å holde seg unna nedrykksstriden før de fem siste kampene.

– Vi har gjort alle spådommer til skamme, men det er ikke nødvendigvis noen grunn til å slå seg på brystet av det. Disse ekspertene treffer vel sjeldent. Det eneste de stort sett treffer på er Rosenborg, sier Bohinen til VG med et smil.

Under treningsleiren på La Manga i februar, ble Bohinen spurt av VG hvorfor Sandefjord skulle lykkes i Eliteserien i 2017 når det ikke fungerte i 2015. Bohinen svarte «Vi er mye bedre forberedt» og ønsket ikke utdype noe mer enn det. Dagen etter tapte hans gutter 0-5 i en treningskamp mot Tromsø.

– Kan du forstå at folk tippet som de gjorde?

– Ja, jeg ser den. Frem til seriestart var treningsresultatene våre begredelige. Vi tapte kamper på samme måte Viking har gjort denne sesongen. Jeg har ikke noen problemer med å forstå at vi ble tippet nederst basert på de resultatene, men det har vist seg gang på gang at det er noe helt annet med oss at når serien starter, sier Sandefjord-treneren, som hentet inspirasjon fra en italiensk suksesstrener før eliteseriereturen.

Roser spillerne: – Har jo erfaring med å reise oss

At de har gjort det bedre enn i 2015, er det liten tvil om. Kun fire seirer på 30 kamper for to år siden er nå forbedret til ti seirer på 25 så langt i år.

– Vi kunne nok vært høyere på tabellen hvis vi hadde vippet noen kamper i vår favør, men kunne også ligget lavere fordi vi har hatt noen marginer med oss. Totalt har vi vel ligget som nummer ti på tabellen i hele år og det har vært fortjent, mener Bohinen, som fryktet han skulle miste sin toppscorer Flamur Kastrati (25) i sommer.

Han roser spillergruppen for en stå-på-vilje gjennom hele sesongen.

– Det har vært noen ganger hvor vi har «duppet» litt, som etter 0-5 mot Brann og 0-2 mot Aalesund, men vi har vært veldig flinke til å plukke oss selv opp igjen. Vi har jo god erfaring med å måtte reise oss etter tap, sier han med et smil.

Det er spesielt én kamp han vil si i etterkant kan ha vært det avgjørende øyeblikket for at Sandefjord kunne ha noe i Eliteserien å gjøre:

– To lag som produserer gode sjanser

Før møtet med Strømsgodset på søndag, har Sandefjord åtte poeng ned til Aalesund på kvalifisering og Tromsø på nedrykk.

– Det er femten poeng å spille om nå. Vi føler oss ikke helt trygge enda, men skuldrene er lave i spillergruppa, sier Bohinen, som tror hjemmemøtet med Strømsgodset på søndag blir et jevnt oppgjør mellom to lag som «egentlig pleier å produsere ganske gode kamper».

– Vi møter et Godset-lag som har vunnet de to siste bortekampene sine og de har også vært på gress, så det er litt uvanlig til Strømsgodset å være. De har noen spillere med x-faktor som vi må ta hensyn til, men jeg tror det blir en jevn kamp.

