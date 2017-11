Aalesund rykker ned etter syvmålskamp

ÅLESUND (VG) (Aalesund – Strømsgodset 4-3) Etter 11 strake sesonger og 322 kamper i den norske toppdivisjonen rykket Aalesund ned etter den spinnville avslutningen av Eliteserien.

Det holdt ikke en gang med seier – 4-3! – mot Strømsgodset i siste serierunde søndag kveld. Sogndal fikk resultatet de behøvde hjemme mot Vålerenga, og da rykker Trond Fredriksens mannskap ned til Obobs-ligaen sammen med Viking.

Selv om de snudde 2-3 til 4-3 i løpet av fire hektisk sluttminutter, som punktum for en periode på tjue minutter hvor begge lag stormet i angrep, så holdt det ikke.

Cupmesteren fra 2009 og 2011 er dermed nede på nivå to igjen for første gang siden 2006-sesongen. Den gangen rykket de opp sammen med nettopp Strømsgodset, som også har vært i Eliteserien siden, men søndag skiltes klubbene igjen.

– Det er en skandale at de rykker ned, fyrer John Arne Riise i TV 2s FotballXtra søndag kveld.

– Jeg sa før sesongen at jeg synes stallen er for tynn. Jeg sa til Trond: Hvis du trenger hjelp, jeg er her. Jeg sa det samme i pausen, jeg er her. Ikke vær så sta, du må lytte til de rundt der.

Ledet to ganger



Ingen brydde seg om at Sogndal hadde 1-0 mot Vålerenga da Aalesund-toppscorer Mustafa Abdellaoue banket inn sitt 14. for sesongen og 1-0-ledelse til de oransje etter krigerforarbeidet til Sondre Brunstad Fet.

HOPPENDE GLAD: Mustafa Abdellaoue var høyt oppe etter å ha gitt Aalesund ledelsen i søndagens dramaavslutning i Eliteserien. I forgrunnen Strømsgodsets Bassel Jradi. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

Men så overtok Strømsgodset for resten av omgangen. Hjemmelaget ble etterhvert spilt voldsomt lavt, de evnet ikke å flytte frem, Bassel Jradi var involvert, dødballene til Eirik Ulland Andersen ble farligere og farligere og Jakob Glesnes viste frem frispillingsevnene fra midtstopperplass.

Godset-kapteinen fant Tokmac Nguen som årets Godset-slager Bassel Jradi. Dansken plasserte inn 1-1, som var resultatet til pause, og det var aldri ufortjent at drammenserne slo tilbake – tross at fighterviljen lyste av Aalesund-spillerne.

Kanskje hjalp det at stadionanlegget – som ikke ble brukt til å opplyse om resultatene fra de andre kampene denne gangen – wattet opp Journeys vorspielhit «Don't stop believin'» i pausen.

For AaFK-spillerne kom ut med nyvunnet tro og da Edwin Gyasi ble spilt fri av Aron Thrandarson var det som at et helt nytt håp ble tent. Men så overtok Strømsgodset på samme måte som før pause.

Drammenserne spilte for ny seriemedalje og gikk til 2-2 ved Tokmac Nguen etter et flatt og fint innlegg fra Jradi.

Så til 3-2 og bronseplass etter en returscoring av Marcus Pedersen.

Men så snudde Mustafa Abdellaoue med to ny scoringer for Aalesund, først da han lurte seg først på en bakromsball det så ut til at Godset-forsvaret hadde kontroll på.

Så, drøyt to minutter senere, trillet han inn sitt 16. for sesongen.

Sogndal klarer seg til slutt med -10 i målforskjell, mens Aalesund rykker ned med -12.

Dermed ble det nedrykk, og tap var heller ikke nok for Strømgodset, naturligvis, som dermed blir nummer fire i årets Eliteserie.