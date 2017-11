Aalesund ille ute etter tap og rødt kort i Sarpsborg

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Aalesund 1-0) Aalesund må spille med kniven på strupen i siste serierunde - mens Sarpsborg holder koken i medaljekampen.

Det er klart etter at Aalesund tapte 1-0 i Sarpsborg, samtidig som Sogndal klarte 1-1 mot Stabæk. Dermed er det bare flere scorede mål enn Sogndal som skiller tangotrøyene fra direkte nedrykk.

Aalesund får besøk av Strømsgodset i siste serierunde. Sogndal spiller mot Vålerenga.

Sarpsborg tok ledelsen rett etter pause ved Patrick Mortensen, og da Aalesunds Kaj Ramsteijn sparket ned Kerpin Diatta og fikk sitt andre gule kort for dagen 20 minutter før slutt, var gjestene sjanseløse.

Ramsteijns stopperkollega Oddbjørn Lie fikk gult kort, og det betyr at Aalesund må spille uten begge sine faste midtstoppere i siste runde.

– Når vi blir redusert til ti mann, så blir det en kamp for å minimere tapet, sa keeper Andreas Lie til Eurosport.

Til VG sa Lie i intervjusonen:

– Vi får en veldig tøff kamp mot Strømsgodset, som har medalje å spille for. Men jeg regner med at Vålerenga også er profesjonelle mot Sogndal, selv om de ikke har noe å spille for.

Geir Bakkes Sarpsborg kan fortsatt ta sølv om de slår Molde i serieavslutningen.

Sarpsborg styrte fullstendig i 1. omgang, men Aalesund jobbet godt defensivt og klarte å unngå baklengsmål.

Nærmest scoring var det nok da Bjørn Helge Riise måtte på streken etter en heading fra Ole Jørgen Halvorsen.

VG live: Vi fulgte kampen direkte

– Sarpsborg har et bra trykk, og vi må bare ha fokus på å holde nullen så lenge som mulig, sa kapteinen Bjørn Helge Riise i pause-intervjuet med Eurosport.

– Men nå må vi begynne å spille fotball vi også.

– Når vi er kompakte, så er vi gode. Og så må vi forsvare boksen like bra som i 1.omgang, sa trener Trond Fredriksen.

Geir Bakke fastslo at «vi må fortsette å jakte mål» , og han ble bønnhørt allerede etter et par minutter i 2.omgang. Joachim Thomassen skjøt, Lie måtte gi retur, Mortensen prøvde seg og Lie måtte gi ny retur. På det tredje forsøket gikk ballen i mål for Sarpsborg.

Etter 13 kamper på rad uten seier slo Aalesund til med seier over Rosenborg før landslagspausen. AaFK snudde 0-1 til 2-1 mot seriemesteren. Før det hadde ikke Aalesund vunnet siden Odd ble slått 5-1 den 25. juni.

Tenningen har vært stor på Aalesund-treningen den siste uken. Lokalavisen Sunnmørsposten kunne første melde at det smalt mellom Aron Thrandarson og Kaj Ramsteijn i starten på uken, så mellom samme Ramsteijn og Valmir Berisha torsdag.

Den engelske avisen The Sun skrev søndag at Edwin Gyasi er på vei til fotballøya. Avisen skriver at Premier League-klubbene Swansea og West Bromwich vil kjempe om den 26-årige kantspilleren. Nivå to-klubbene Middlesbrough, Bristol City, Sheffield Wednesday, Queens Park Rangers og Cardiff skal også være interessert, om vi skal tro avisen.