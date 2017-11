ÅLESUND (VG) Det hender at Bjørn Helge Riise (34) havner midt i clinchen mellom storebror John Arne Riise (37) og AaFK-trener Trond Fredriksen. Det fikser «Lille-Riise» fint. Ifølge ham selv.

– Hvis John Arne går for langt, så sier jeg fra. Iblant har jeg sagt: «Tenk litt på min situasjon. Og tenk litt på ungene våre, både mine og han Trond sine.» Men stort sett har jeg ingen problemer med at John Arne sier meningen sin. Det har han alltid gjort, det er sånn han er, sier Bjørn Helge Riise – og smiler.

Han kommer rett fra spillermøte «det tar tid, jeg blir forsinket», men så dukker han opp, med sin kledelige cap. Han er blid, som vanlig. Men denne dagen har Bjørn Helge Riise ekstra grunn til å smile: Aalesund vant endelig en fotballkamp.

Dagene blir automatisk lysere da, selv om vi går mot mørkere tider.

God stemning

– Stemningen, den siste halvannen uken, den har vært veldig bra. Og det er sannheten. Vi la en slagplan mot Rosenborg, og vi gjorde mye av det vi gjorde i vårsesongen. Og vi fikk uttelling, vi vant. Så nå har vi skjebnen i våre egne hender igjen. Vi må bare prøve å vinne de to siste kampene også, så ser vi hvor det ender, sier Bjørn Helge Riise.

LIKE BLID: Bjørn Helge Riise dagen etter Aalesunds seier mot Rosenborg i Eliteserien. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Men det var denne storebroren da. Han som alltid har behov for å mene noe om noe, og i det siste har det vært mye «Aalesund», gjerne forbundet med mye negativitet. På Twitter har John Arne Riise benyttet sjansen til å si sin mening. Og det har mange fått med seg.

– Hvordan forholder du deg til at broren din stadig er ute og mener ting om klubben du er kaptein for? Er det vanskelig?

– John Arne har sin egen mening om mye, også Aalesund FK.

– Men hvordan forholder du deg til det?

– Jeg kan ikke styre hvordan folk reagerer eller tenker, men: Det viktigste for meg er at de personene som trenger å vite, som de i klubben, treneren, spillerne og lederne, vet at dette ikke kommer fra meg, at det ikke er mine meninger John Arne viderebringer, at det ikke er meg han har snakket med før han mener sterkt om både Trond Fredriksen og AaFK.

– Hvordan håndterer du det?

– Jeg har hatt møter med daglig leder og styreleder, der jeg har gjort dette helt klart. Jeg har sagt: «Dette har jeg ingen ting med.» Så for meg er det ikke noe problem, og så lenge de vet at jeg ikke har med dette å gjøre, så må John Arne få mene det han vil. Han har alltid gjort det. Jeg husker, på landslagsturer, hvis det ikke skjedde noe, så la John Arne ut noe på sosiale medier, for å få noe til å skje.

– Blir du aldri bekymret – for hva folk tror?

– Jeg skjønner at folk fort kan tro at dette er mine meninger, men jeg blir aldri stresset av den grunn. Jeg skjønner at det kan se ut som «dette kommer fra meg». Men jeg kan uansett ikke påvirke hva folk tenker. Og jeg har faktisk fått så spørsmål om det når det har stått på som verst, svarer Bjørn Helge Riise.

Sønnene spiller sammen

Han forteller at han har vært forbannet på trener Trond Fredriksen, men det var det grunner til: Riise ble satt ut av laget. Og da dukket et «problem» opp: Fredriksen og Riise har barn på samme fotball-lag ...

– Så sønnen min trodde vi var uvenner, at pappaene var blitt uvenner. Det var da jeg måtte prøve å fortelle at jeg var sur på «treneren» Trond Fredriksen, ikke «personen». Det er slike situasjoner du tenker mer over når ungene blir større, sier Bjørn Helge Riise.

Han forteller at han har lært av egne feil, at det lønner seg å vente fem minutter før han prater, etter en kamp, for eksempel.

– Det er utrolig lett å lire av seg noe, sier Bjørn Helge Riise

– Kunne du gjort som John Arne – ment noe om det meste? Er du sånn, egentlig?

– Kanskje det holder med EN Riise ... selv om det er viktig å ha egne meninger også, svarer Bjørn Helge Riise.

Noahs valg

Bjørn Helge Riise er en familiemann. Og han forteller om det som var det aller vanskeligste da han, meget overraskende, valgte å spille for Aalesund igjen, 12 år etter at han forlot klubben.

– Lena og jeg var enige, og klubben hadde laget et opplegg som fristet veldig. Minstemann Levi var bare to år, så det var ikke noe problem. Den midterste sa bare «der pappa drar, dit drar jeg.» Men eldstemann, Noah, han trivdes så godt i Lillestrøm at han var den største bekymringen. Han var 11 år, og han var på gråten. Han ville ikke flytte.

Så jeg måtte prate veldig med han. Det var snakk om pendling på meg, og det hadde jeg gjort, for Noahs skyld. Men vi ble enige om å prøve, og fungerte det ikke så skulle de flytte tilbake. Heldigvis gikk det bra, men han stilte et viktig spørsmål:

«Er dette siste gangen vi flytter, pappa?»

Og det er det.

– Det er her jeg vil være, bo og leve. Vi flytter ikke mer nå, sier Bjørn Helge Riise, takker for praten – og drar hjem til familien.