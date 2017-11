Noen timer før fristen utløp sendte Svein Erik Edvartsen (38) inn det varslede søksmålet mot Norges Fotballforbund fredag ettermiddag.

Dermed har den betente konflikten tatt et nytt steg mot behandling i Oslo tingrett til våren.

– Det har aldri vært aktuelt å droppe dette søksmålet. Det har vi sagt fra dag én, sier Edvartsen-advokat John Christian Elden til VG fredag.

Mens fotballforbundet mener å kunne bevise at den profilerte fotballdommeren står bak flere eposter sendt i andres navn, der innholdet er kritikk av dommersjef Terje Hauge, nekter Edvartsen for dette.

38-åringen fikk tidligere i høst sparken på dagen som seksjonsleder i fotballforbundet.

John Christian Elden hevder, foruten at klienten hans ikke har sendt epostene, i tillegg at innholdet i dem ikke kvalifiserer til avskjedigelse.

– I stevningen bestrider vi avskjeden, krever erstatning, samt at Edvartsen gjeninnsettes i stillingen som seksjonsleder i NFF. Vi har varslet at vi kommer tilbake med en vitneliste senere, og har i tillegg lagt ved relevant skriftlig bevismateriale både i den forutgående dommerkonflikten og seksjonslederkonflikten. De sakene henger sammen, for vi oppfatter det slik at noen har hatt en agenda om å fjerne Edvartsen, sier advokaten.

Varsler nok et søksmål

Kommunikasjonsdirektør Svein Graff i Norges Fotballforbund sier følgende:

– Vi er ikke overrasket over at stevningen nå er sendt. Det varslet motparten da NFF avskjediget Edvartsen. I motsetning til Elden, som har påpekt at de ikke vil ha medieoppmerksomhet, ønsker ikke NFF å prosedere denne saken i media. Vi er godt forberedt og trygge på at vår sak står seg i retten.

Konflikten mellom Edvartsen og NFF har bare eskalert den siste tiden: I forrige uke kunne VG fortelle at eks-dommeren i brevs form har varslet NFF-direktør Svein Graff om et mulig personlig søksmål etter utspill i media.

I tillegg kommer søksmålet mot NFF. Men det stopper ikke der: For etter det VG forstår har Edvartsen også klaget NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt inn til etisk komité i fotballforbundet. Bakgrunnen er en feilsendt epost, tidligere omtalt i VG, der Bjerketvedt omtaler 38-åringen i lite flatterende ordelag.

Arbeidsmiljøloven

Edvartsen, som tidligere rapporterte direkte til Bjerketvedt, skal ha reagert på omtalen av seg selv som ansett – i en epost som aldri var ment å nå ham selv, men ledergruppen i NFF. Han stiller spørsmål ved om NFFs øverste administrative leder har fulgt arbeidsmiljøloven, NFFs etiske regler og lojalitetsplikten internt.

– Dere har valgt en veldig tøff og konfronterende tone i denne saken. Ville det ikke vært klokere å være mer dempet og forsøke å få til en løsning?

– Det har vi gjort en rekke ganger. Vi har hatt avtaler med forbundet om ulike vilkår, men de har brutt dem hver gang, og til slutt ga vi opp. Det er NFF som valgte avskjed, mens vi mente at ting burde være som de var, sier Elden.

– Men når dere varsler erstatningssak mot Svein Graff, så bidrar ikke det til forsoning?

– Vi har bedt Graff, som påsto at Edvartsen hadde gjort seg skyldig i noe som gjorde ham uegnet til jobben sin, om å trekke det tilbake. Han har ikke svart oss. Men vi akter ikke å blande den saken inn i avskjeden og saken om epostene, for den saken står godt nok på egne ben, mener Elden.

– Noen mener dere blander inn andre saker for å ta fokuset vekk fra epost-saken?

– Saken som omhandler Svein Graff er ikke en del av stevningen i det hele tatt. Det er et forhold mellom ham og Edvartsen som vi isolerer fullstendig. Vi fokuserer kun på påstanden om at Edvartsen ikke har sendt disse fem (to har samme avsender, red.anm.) epostene, sier Elden.

Hvorfor ikke forhandlinger?

Hverken Edvartsen eller Norges Fotballforbund krevde forhandlinger mellom partene, slik de kan be om, da 38-åringen tidligere i høst varslet søksmålet som ble sendt fredag ettermiddag.

– Hadde ikke forhandlinger vært en måte å snakke seg frem til en løsning på, uten at konflikten skulle vokse?

– Vi hadde et møte der NFF ga uttrykk for at de ville komme med en avskjed, og ikke gjøre mer. Vi sa at de kan be om et møte, men det har de ikke replisert på. Det er forbundets valg. I stevningen skriver vi at de gjerne må be om forhandlinger og at vi er åpne for rettsmegling. Vi har hele tiden forsøkt å løse denne saken. Men det betyr ikke at Edvartsen lar seg tråkke på, sier John Christian Elden.

