FIFA om VM-sjefens dopingkobling: – Påvirker ikke oss

Spillerne skal ha vært dopet, og den russiske VM-sjefen er kastet ut av OL på livstid for å ha organisert dopingbruk. Men FIFA ville fortsatt ikke kvitte seg med Vitalji Mutko tirsdag kveld.

I stedet publiserte kommunikasjonsavdelingen til FIFA uttalelse der det understrekes at «IOCs avgjørelse påvirker ikke forberedelsene til fotball-VM i 2018. Vi fortsetter arbeidet med å levere det beste mesterskapet noensinne».

Det får stadig flere til å reagere. For Mutko, som nå er visestatsminister i Russland, skal ha vært svært sentral i det statsorganiserte jukset som foregikk i Russland i oppkjøringen til OL i Sotsji.

Ifølge dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov ble Mutko holdt jevnlig oppdatert om det som foregikk i skjul for en hel idrettsverden. Styret i IOC er så overbevist av bevismaterialet at Mutko i går ble utvist fra OL på livstid.

– FIFA burde legge IOCs avgjørelse til listen over grunner til at VM i 2018 ikke burde avvikles i Russland, skrev den profilerte amerikanske senatoren John McCain (r) på sin nettside i går.

At ikke FIFA reagerer umiddelbart fikk også The Guardian-kommentator Sean Ingle til å heve et øyebryn.

– Kanskje vi ikke skal være overrasket. Fotballens ledere har aldri brydd seg stort om de mørkere siden av sporten, skriver han.

I Grigorij Rodtsjenkovs vitnemål, som VG er i besittelse av, kommer det frem at varsleren med en fortid som sjef på dopinglab-en i Moskva skal ha bevis for at en lang rekke russiske fotballspillere skal ha vært del av den organiserte dopingen i Russland. Flere av disse har spilt på det russiske landslaget.

Russland har tidligere blitt anklaget for å kjøpe seg 2018-VM. Nettavisen og Ekstra Bladet har hevdet at FBI etterforsker sentrale personer i mesterskapets arrangementskomité.

Samtidig har Josimar omtalt hvordan nordkoreanske arbeidere på slavekontrakter har blitt brukt til å bygge VM-arenaer foran mesterskapet kommende sommer.

Under trekningen av VM-grupper for fire dager siden, ble FIFA-president Gianni Infantino konfrontert med sjansen for at Russland kan utestenges fra OL.

– Hva gjelder FIFA, så er svaret enkelt: Det påvirker ikke oss. Jeg kan ikke se hvordan det skulle være tilfelle. Vi er her for å snakke om fotball, om VM, og ikke om OL, svarte sveitseren.

I uttalelsen som ble sendt ut av FIFA en snau time etter at IOC hadde offentliggjort sin avgjørelse i går, understrekes det at dopingtestene under sommerens VM bli analyser på laboratorier utenfor Russland. Vitalji Mutko nevnes ikke med navn i uttalelsen.

«Når det gjelder potensielle disiplinærreaksjoner eller etiske spørsmål knyttet til enkeltpersoner, så er det opp til de forskjellige organene i FIFA å vurdere dette» heter det.