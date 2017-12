Dommerens overraskende avsløring: Ville ikke gi Tottenham-spillere rødt kort

Mark Clattenburg (42) forklarer seg detaljert om sin egen strategi under 2-2-kampen mellom Tottenham og Chelsea, som førte til at Leicester vant ligagull.

Det var to runder før slutt i sensasjonssesongen 2015/16. Leicester hadde spilt 1-1 borte mot Manchester United.

Dermed måtte Tottenham slå Chelsea for fortsatt å ha mulighet til å ta igjen tetlaget Leicester.

London-derbyet endte i kaos. Etter å ha ledet 2-0 tidlig, raknet Tottenham i andre omgang. 2-2 gjorde at Leicester kunne slippe jubelen løs for seriegull.

I løpet av kampens sluttminutter fikk Tottenham fem gule kort, totalt fikk ni Spurs-spillere gult kort.

2-2 for Tottenham førte til disse klassiske bildene:

Ville ikke vise ut Spurs-spillere

I NBC-podcasten Men in blazers, gjengitt av blant andre Telegraph, snakker stjernedommer Mark Clattenburg overraskende detaljert ut om sin strategi i kampen.

– Hvis jeg viste ut tre Tottenham-spillere, hva ville overskriftene blitt? «Clattenburg kostet Tottenham tittelen», det ble et teater hvor Tottenham ødela for seg selv mot Chelsea og Leicester vant tittelen, sier Clattenburg.

– Jeg tillot Tottenham å ødelegge for seg selv, så media og alle i hele verden sa: Tottenham tapte tittelen.

Etter kampen fikk Moussa Dembélé karantene i seks kamper etter å stukket en finger i øyet på Diego Costa.

– Noen dommere ville fulgt boken. Tottenham ville da spilt med syv eller åtte mann og sannsynligvis tapt. Da ville de lett etter en unnskyldning. Men jeg ga dem ingen unnskyldning, for min plan var: La dem tape tittelen selv, sier Clattenburg.

Tottenham endte opp som serietreer våren 2016, før de ble nummer to forrige sesong – den gang bak Chelsea.

London-laget topper imidlertid gruppe H i Champions League, foran Real Madrid. Begge lagene er allerede klare for avansement fra gruppen.

Tottenham sliter i ligaen med 0-2-2 på de fire siste kampene. I Champions League har de solide 4-1-0 og er gruppevinnere uavhengig av den siste kampen, ettersom innbyrdes oppgjør holder dem foran Real Madrid til tross for potensiell poenglikhet ved endt gruppespill.

