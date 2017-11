Derfor har «trenerkarusellen» stoppet i Norge

Denne sesongen er det bare én eliteserietrener i norsk fotball som er blitt sparket fra jobben. I Sverige og Danmark blir du derimot ikke gammel i trenerjobben. Hvorfor er det blitt slik?

I sommer ble Bård Flovik fjernet som Tromsø-trener på grunn av dårlige resultater. Han led samme skjebne som en rekke trenere de siste 20 årene med en «topp» i 2006, da seks trenere ble sparket og tre valgte selv å si opp. Hele ni av 14 eliteserielag byttet trener det året.

– Økonomi og profesjonalisering er to stikkord, sier daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening når vi ber om hans forklaring på at det for første gang siden 1997 «bare» er én trener som har måttet gå fra trenergjerningen på øverste nivå i norsk fotball.

Trenerskifter i norsk toppfotball siden 2006 De siste 20 årene var 2006 sesongen da flest trenere i eliteserien måtte finne seg ny jobb. Seks trenere ble sparket: Tom Nordlie (Start), Uwe Rösler (Lillestrøm), Tom Prahl (Viking), Ivar Morten Normark (Tromsø), Frode Grodås (HamKam) og Arild Stavrum (Molde). I tillegg valgte tre trenere å si opp selv: Kjetil Rekdal (Vålerenga), Per-Mathias Høgmo (Tromsø) og Knut Torbjørn Eggen (Fredrikstad). 2007: 2 sagt opp, 3 sa opp selv

2008: 2 oppsagt, 4 sa opp selv

2009: 1 sparket, 3 sa opp selv

2010: 3 oppsagt, 3 sa opp selv

2011: 1 oppsagt, 1 sa opp selv

2012: 3 sparket, 2 sa opp selv

2013: 1 sagt opp, 2 sa opp selv

2014: 2 oppsagt, 1 sa opp selv

2015: 4 sparket, 1 sa opp selv

2016: 2 sagt opp, 3 sa opp selv

2017: 1 sparket. Kilde: Oversikt fra Norsk Fotballtrenerforening

– Etter en periode tidlig på 2000-tallet hvor det var mye penger i omløp, hadde man mer romslighet med tanke på å løse ut treneren. Det er en økonomisk belastning å gå til det skritt å si opp en trener. Så har du profesjonaliseringen som har pågått siden 90-tallet. Ledere og trenere har jobbet seg gjennom «barnesykdommer», og noen av disse er en bruk og kastmentalitet. Man skjønner at det å ha en trener over tid kan være et godt utgangspunkt for å oppnå resultater. Litt mer tålmodighet, kunnskap og forståelse fra ledere og eiere av klubber har ført til at man ser viktigheten av kontinuitet på trenersiden.

Omleggingen i norsk fotball blir også trukket frem som en årsak. Vi gikk fra 14 til 16 lag i eliteserien før 2010-sesongen og man har også endret på «nedrykksspillet».

– Presset på trenerne har også avtatt etter at man fikk flere lag i eliteserien og gjorde om på nedrykksspillet. Redselen for å rykke ned er kanskje den faktoren som påvirker ledelsen sterkest om en trener får bli eller ikke. I tillegg er vernet for ansatte mye sterkere i Norge enn i de fleste andre land. Det er et lovverk som man ikke kommer unna selv om man driver profesjonell fotball. Det gjelder for trener og klubber.

– Er dere glad for at denne trenerkarusellen ser ut til å ha stoppet?

– Vi mener at det er en viktig premiss for å oppnå resultat og fremgang at man har stabilitet og kontinuitet på ledelse, spillere og i trenerapparat. At man får tid til å dra i samme retning når det gjelder ambisjonene. Hver gang man bytter en trener fører det til uro og endringer som gjør at man settes tilbake. Kontinuitet er et viktig stikkord for suksess, men selvsagt ikke for enhver pris. Vi snakker om profesjonell fotball hvor det er tøffe krav for å oppnå resultater. Det kan være at utfordringene er på trenersiden, og da er det styrets privilegium å ta det opp og eventuelt tilby en trener et forslag om å gå av frivillig, sier Moen.

Mangel på kontinuitet



Daglig leder i Viking, Eirik Henningsen, sier han synes det er vanskelig å peke på én grunn til denne endringen i norsk toppfotball.

– Men jeg tror generelt at kontinuitet har vært en mangelvare i norsk fotball, sier Henningsen til VG.

FORTSATT I JOBB: Ian Burchnall og Viking har hatt en elendig sesong, men treneren er fortsatt i klubben. Foto: NTB scanpix

–Jeg har jo for eksempel vært her som daglig leder i to år nå, og nå føler jeg at jeg virkelig kjenner til ting og får ordentlig grep på ting.

Han er daglig leder for en klubb som har ligget sist på tabellen stort sett hele sesongen. I sommer gjorde de grundige evalueringer for å se hva som burde og kunne gjøres.

– Tilbakemeldingen til styret var at det ikke ble anbefalt endring på trenersiden. Hadde vi trodd at sannsynligheten for å redde plassen var større om gjorde endringer der, så hadde vi gjort det, men det gjorde vi altså ikke, sier Henningsen.

Mange i Sverige



Teddy Moen er skremt over utviklingen som går motsatt vei i mange andre land.

– Profesjonell fotball er «showbiz» med stor kommersiell verdi og tiltrekker seg mange mørke og onde krefter med helt andre intensjoner enn de verdiene som sporten skal være tuftet på. Vi vet ikke helt hvordan dette vil påvirke norsk fotball, men det vil være naivt å tro at ikke vi i Norge også vil bli påvirket. Utviklingen i Sverige er foruroligende, hvor 15 trenere er sparket i Allsvenskan de siste 15 månedene. Det er vårt naboland og det er vanskelig å forklare hvorfor det er så stor forskjell. Våre toppfotballkulturer er i utgangspunktet ganske like på en rekke områder.

Så la oss ta turen over grensen. Denne sesongen har fem trenere blitt sparket, blant disse er «norgesvennene» Jörgen Lennartsson (IFK Göteborg), Janne Jönsson (Halmstad), Magnus Haglund (Elfsborg). Én trener valgte å si opp selv.

– Kontinuitet og stabilitet har vært en av svensk fotballs internasjonale konkurransefortrinn. Det ser ut til at svensk fotball er på vei i feil retning, sier Jørgen Lennartsson og konstaterer at «trykket på en trener er større enn noen gang».

Han har hatt trenerjobber både i Norge og Sverige. I sommer ble han sparket fra IFK Göteborg.

– Krav, press, forventninger, supportertrykk og medielandskapets forandringer – alt fører bare til mer jobb og ansvar for en trener. Samtidig er innflytelsen på virksomheten i form av spillerlogistikk eller innsyn i det økonomiske mindre enn før 10 år siden, sier han til Aftonbladet.

DÅRLIGE LEDERE: – Det finnes mange dårlige ledere i fotballen, sier Ståle Solbakken. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ståle Solbakken kan også snakke av erfaring. Han ble sparket i både Köln og Wolverhampton, men han har fått tid til å bygge opp nye «topputgaver» av FC København, år etter år. Akkurat nå kan det se ut som FCK har solgt litt for mange stjernespillere på kort tid, for laget sliter. Spillesalg for 200 millioner på 18 måneder har gjort det vanskelig å gjenskape suksessen.

Sterke personer



– Det handler om å gå gjennom en tøff periode og komme ut på andre siden. Om du ikke er forberedt som leder, som trener, sportssjef eller styreleder på å stå der som en idiot x antall ganger per sesong, så har du ikke noe der å gjøre, sier Solbakken til Aftonbladet før han fyrer av en bredside til styrerommene rundt om i skandinavisk fotball.

– Det finnes bra og dårlige spillere, bra og dårligere trenere, bra og dårlige sportssjefer, men det finnes veldig mange dårlige ledere. Redde ledere er dårlige ledere, redde ledere tar dårlige beslutninger, og redde ledere kommer alltid å ha problemer med å følge en rød tråd.

Den røde tråden Solbakken snakker om er hvordan en klubb skal se ut. Tydelighet, ærlighet, å holde ord og ikke la seg presse mener han er vesentlig for en klubbledelse. Og han mener – i likhet med Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening – at kontinuitet er viktig, og ekstra for klubber i Skandinavia.

– Jeg tror at det er ekstremt viktig. Skal vi hevde oss internasjonalt må vi ha kontinuitet i det vi gjør både på og utenfor banen. Det viktige i de store klubbene i Norge, Sverige og Danmark er å ha sterke personer i sterke posisjoner. Sterke mennesker som tar de avgjørende avgjørelsene. Det er kanskje ikke så demokratisk, men en ledelse i en svensk eller en dansk klubb som består av syv-åtte personer der noen er lærere, noen er leger og noen er ikke så interessert i fotball da løser man ingenting.

I lille Östersund har Graham Potter fått jobbe i fred i seks år. Briten har tatt klubben opp fra fjerde nivå i Sverige (nivå 2 Norrland) til Allsvenskan, og nå leder Östersund sin gruppe i Europa League. Han har dette utgangspunktet:

– Kontinuitet er viktig, men man må også forstå kravene fra supporterne og verden rundt. Så handler det om at en klubb må få bestemme hva som er bra og dårlig. Det bare et lag som kan vinne serien, men det behøver ikke bety at alle andre gjør en dårlig jobb.