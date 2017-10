Solbakken om «Mål-Pål»: – Er et stykke fra Sørloth

KØBENHAVN (VG) Før landslagsuttaket bøtter Pål Alexander Kirkevold (26) inn mål i Danmark. FC København-manager Ståle Solbakken (49) tviler på at rekordspissen fra Hobro er bedre enn den andre, store norske angrepssuksessen i Superligaen.

Nemlig Alexander Sørloth i Midtjylland, som startet begge landskampene da VM-kvalifiseringen ble avsluttet med seirene over San Marino (8-0) og Nord-Irland (1-0) tidligere i oktober.

Solbakken er slett ikke avvisende til Kirkevolds landslagskandidatur denne gangen og svarer «det kan hende at han kan få sjansen». Men FCK-manageren slenger på følgende i resonnementet sitt:

– Det er ikke Joshua King-nivå, for å si det sånn. Det er et stykke fra. Og det er nok et stykke fra Sørloth, også. Han (Kirkevold) er nok i kategorien under der, beskriver Solbakken overfor VG i videorommet i garderobebygget på FC Københavns treningsfelt på Frederiksberg.

Kommer tirsdag



Tirsdag ettermiddag presenterer Lars Lagerbäck troppen til de to privatlandskampene mot Makedonia og Slovakia (begge borte) i midten av november.

I tillegg til King og Sørloth, har Lagerbäck blant annet spilt med Alexander Søderlund, Tarik Elyounoussi, Bjørn Maars Johnsen og Ohi Omoijuanfo i angrepsrollene i sitt første år som norsk landslagssjef,

Nå peker flere på Kirkevold: Han er toppscorer med 13 mål i Danmark og har nå scoret i 11 strake kamper, noe som er rekord i dansk toppfotball (den tidligere bestenoteringen var 8).

Vestfoldingen med fortid i HamKam, Sandefjord og Sarpsborg har selv ytret at han håper landslaget følger med, og etter det VG kjenner til, har Lagerbäck-assistent Per Joar Hansen nylig sett nøyere på Kirkevold.

– Han har bra killerinstinkt i boksen og vært ekstremt på dødballer. Han banker inn et par frispark, tar straffene og har hatt noen fine goalgettermål. Også er han god til å lese kontringene, vurderer Solbakken.

Etter 14 serierunder er Kirkevold og Hobro fortsatt poenget foran et skadeutsatt og Europa League-belastet FC København på tabellen.

Rask reise



– I Danmark har han vært alt fra toppscorer til 20. mann i stallen. Det har gått hurtig, påpeker Solbakken om kometens fartidstid i Danmark.

Den som garantert er med når Lagerbäck presenterer troppen, er Alexander Sørloth. Trønderen blir hyllet som en av Superligaens beste spillere denne høsten og topper tabellen med klubben fra Herning.

– Han har spilt på det laget som har vist klart mest overskudd. Han er flink til ikke å bare være den store og sterke, men han har fart i bena, han har selvtillit, han har vært i dytten. Jeg så noen kamper i Groningen og du kan ikke kjenne ham igjen derfra. Der synes jeg det gikk sakte. Nå er det mye mer overskudd og mer power, mener Solbakken.

