(Midtjylland – Horsens 4-2) Alexander Sørloth (21) stortrives i Danmark og omtales som Superligaens aller største profil etter nok en forrykende oppvisning.

– Han er Supeligaens største profil for tiden, sa Viasat-kommentator Dennis Søndergaard da Sørloth serverte sin andre målgivende pasning for kvelden mot Horsens.

For det meste handlet om den 193 centimeter høye spissen fra Trondheim i Herning. Med én scoring og tre målgivende pasninger gikk han av banen, to minutter før slutt, til stående applaus fra hjemmepublikumet.

– Det var veldig godt, sier Sørloth til VG på telefon fra Danmark.

– Jeg scoret hat trick tidligere i år, så nå var det godt å få tre målgivende pasninger i en kamp også, fortsetter trønderen.

Det var i sommer at Sørloth ble klar for Midtjylland etter et tyngre opphold i nederlandske Groningen. Med 12 mål og syv målgivende pasninger på 20 kamper (serie og Europa League inkludert) har den brennhete nordmannen virkelig fått en ny høst.

– Det gir selvtillit når man er i stimen. Når jeg går på banen så føler jeg at jeg kommer til å score. Med litt bedre uttelling i dag kunne jeg scoret tre eller fire mål, fortsetter Sørloth.

Pappa imponert over målsnittet

IMPONERT: Pappa Gøran er imponert over sønnen Alexander Sørloths prestasjoner i Danmark. Her er Gøran hjemme i stua. Foto: Øyvind Nordahl Næss , VG

Allerede etter 13 minutter fikk Sørloth nettsus. Et innlegg fra Jakob Poulsen landet hos trønderen foran mål, som flikket ballen i mål med hælen fra kun et par meter. Både løpet, timingen og den tekniske avslutningen var utsøkt av nordmannen. Det gleder pappa Gøran hjemme i Trøndelag.

– Snittet er veldig bra og det er godt å se, sier pappa Gøran til VG.

Han satt hjemme med kona Hildegunn (som også er tidligere fotballspiller), spiste taco og så fredagens toppkamp fra Danmark.

– Vi fotballspillere, og spesielt angripere, lever av snittet vårt. Og Alexander har virkelig fått det til og viser at han kan gjenskape det over tid, sier han.

SERVITØRLOTH: Ingen kunne stoppe Alexander Sørloth, som gikk av banen med én scoring og tre målgivende pasninger mot Horsnes fredag. Foto: Lars Ronbog , Getty Images

– 85 kilo norsk dynamitt

Horsens slo tilbake ti minutter senere da Mikkel Qvist kranglet ballen inn i nettet fra kloss hold, men Sørloth var ikke ferdig med å vise sin duellstyrke.

Tre minutter før pause stusset den høyreiste 21-åringen et langt innkast mot bakerste stolpe. Der dukket Filip Novak opp og fikk en enkel oppgave med å ta ledelsen på ny, da Midtjylland gikk opp til 2–1.

Kampens kanskje beste prestasjon kom etter 74 minutter. Hjemmelaget forsvarte seg på et frispark da Sørloth fikk returballen utenfor egen 16-meter. Da bestemte han seg for å sette på turboen.

– Dette er 85 kilo med norsk dynamitt, sa Søndergaard da Sørloth fosset frem i banen.

Selv om trønderen ikke er noe hurtigtog, brukte han fysikken på å holde unna Peter Nymann. Fremme ved dødlinjen la han ballen lekkert til rette for Mikkel Duelund, som satte avslutningen forbi Jesse Joronen i Horsens-målet. 3–1 og kampen så ut til å være punktert.

Tente håpet til ingen nytte

Horsens Jonas Thorsen tente håpet om poeng da han reduserte til 2–3 fire minutter før slutt, men kvelden skulle tilhøre Sørloth.

Minuttet etter fikk trønderen æren av å spille opp Paul Onuachu som fastsatte resultatet til 4–2. Sørloths tredje målgivende pasning.

Midtjylland leder Superligaen etter 13 kamper med 28 poeng. To poeng bak jakter Nordsjælland, som har én kamp mindre spilt.

PSSST! Gustav Wikheim spilte 73 minutter for Midtjylland før han ble byttet ut.