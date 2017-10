«Perry» om rekordmannen Kirkevold: – Har meldt seg på

Den norske landslagsledelsen har merket seg prestasjonene til storscorer Pål Alexander Kirkevold (26) i Danmark.

– Vi har sett flere kamper som Kirkevold har spilt. Han er en målscorer som er rammet av «ketsjup-effekten». Plutselig renner målene inn selv om du som spiss gjør det samme som før, sier Per Joar Hansen.



Landslagets assistenttrener synes det er gøy med Kirkevolds danske scoringsrekord med mål i ni kamper på rad og at Alexander Sørloth gjør sin spissjobb upåklagelig.

– Det er artig at vi har to spisser i Danmark som er «on fire». Det er ikke noe som er bedre enn det, at norske spisser scorer masse mål i utlandet.

Sett denne? Disse kan Norge møte i den nye EM-kvalifiseringen

Mens Sørloth har vært i landslagstroppen ved 10 anledninger, håper Hobro-spiss Kirkevold at han skal kunne få sin debut blant Lars Lagerbäcks utvalgte.

– Tøff konkurranse



– Han er blant de spillerne vi vurderer og har absolutt meldt seg på. Hvis en ser på spissplassene så har vi 7-8 spisser vi følger, og her er det tøff konkurranse med Alexander Søderlund, Alexander Sørloth, Tarik Elyounussi, Joshua King, Bjørn Maars Johnsen, Ohi Onoijuanfo i tillegg til Ola Kamara og Pål Alexander Kirkevold.

Landslagstrenerne Lagerbäck og Hansen benytter to rene spisser som må jobbe knallhardt begge veiene. Du må gjøre en jobb for kollektivet gjennom 90 minutter.

Les også: Ekspertene finner ikke startplass for Ødegaard

– Du må jobbe «skiten» av deg defensivt og ha kapasitet til å være med på neste kontring når ballen er vunnet. Du skal være vanvittig god til å jobbe for laget når du ikke har ballen, være bra på dødball og god i måten vi skal presse forsvaret på. Det «Søder» og Sørloth viste mot Nord-Irland er ikke langt unna det vi forventer av et spisspar. Ingen av dem scoret, men jeg tror ikke de to stopperne til Nord-Irland har hatt en så tøff dag på jobben på lenge, fastslår Per Joar Hansen.

To nye kamper i høst



At «kandidaten» Kirkevold scorer høyt på mange av kriteriene, er ikke Lagerbäcks høyre hånd uenig i.

– At han kan avgjøre fotballkamper er det ingen tvil om. Pål Alexander er ofte på rett plass til rett tid hvor det kan ramle ned en ball som kan bli en scoringsmulighet. Han har en bra skuddfot og setter skuddene både høyt og lavt. I en periode avgjorde han flere kamper med mange mål på slutten, det er bra for laget, er vurderingen til «Perry».

VM-kvaliken er over, men Norge skal ut og spille to privatkamper i neste måned. Motstanderne er foreløpig ikke kjent.