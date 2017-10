Målkongen Kirkevold ble historisk i Danmark: – Veldig stolt og fornøyd

Det er godt å være norsk i Danmark sies det. Det kan Pål Alexander Kirkevold (26) skrive under på. Søndag skrev han historie med scoring i sin niende strake kamp.

– Nå går jeg for ti. Jeg går alltid på banen for å score mål, det er jobben min, sier rekordmannen til VG.

Før landslagspausen tangerte han scoringsrekorden i den danske superligaen, og søndag tok han den selv. Kirkevold fant veien til nettmaskene etter 32 minutter bort mot Horsens, og scoret dermed i sin niende strake kamp.

Det var i tillegg hans ellevte mål på tolv kamper for Hobro. Selve oppgjøret endte med 2–2 og poengdeling, men den tidligere Sandefjord-spissen kunne uansett smile bredt over å skrive fotballhistorie.

Drømmer om landslaget



Sandefjord-trener Lars Bohinen har tidligere uttalt at det var riktig og fornuftig å selge Kirkevold, men det spørs om han ikke angrer litt på det nå:

Hobro har nemlig hatt en god sesong og ligger på 5. plass – og mye av æren for det skal Kirkevold ha. Han har scoret hele elleve av Hobros 18 scoringer. Likevel er han ikke på «norsktoppen» i Danmark, men det bekymrer han nok svært lite.

– Det er helt sinnssykt kult, men jeg er mest av alt glad for at vi klarte å sikre et poeng på slutten av oppgjøret. Men jeg er stolt og veldig fornøyd med å ta denne rekorden, sier rekordmannen til VG.



Han har tidligere sagt at han håper landslaget følger med på ham - og Kirkevold gjør det vanskelig for Lars Lagerbäck å ignorere ham. Han er klar på at han vil spille med det norske flagget på brystet.

– Jeg føler at jeg har noe å bidra med, men det er ikke noe jeg bruker mye energi på. Men hvis den telefonen kommer ville det vært en drøm, og det er selvfølgelig et mål for meg. Landslagsspill ville hevet nivået mitt, sier han.



Det var i oppgjøret mot OB han tangerte rekorden til Peter Møller og Ebbe Sand – to fotballegender i Danmark.

– Jeg har tenkt på det siden jeg tangerte den, og folk i Danmark har vært flinke til å minne meg på det, sier han, før han utdyper hva som har vært nøkkelen til suksessen:

– Det er en kombinasjon av dyktighet og flaks, men jeg har lagt ned mye innsats det siste året. Det tok meg litt tid å innse hvilken innsats som kreves for å bli best mulig, men det er jobben jeg har gjort det siste året som har gjort meg så skarp som jeg er nå.

Neste hinder for Kirkevold og Hobro er Nordsjælland. Og med den formen Hobro-spissen er i om dagen, er det absolutt ikke umulig at han gjør rekorden enda vanskeligere å ta for noen andre.

Inntil videre er det i hvert fall Kirkevold som er rekordmannen.