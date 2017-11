HELSINGØR (VG) En sprudlende Nicklas Bendtner (29) forteller til VG at han ennå ikke har satt ord på hva Rosenborg har betydd for ham.

– Det skal jeg nok gjøre på et eller annet tidspunkt, men det blir ikke nå, sier han under tirsdagens danske landslagspressetreff i Helsingør. Bendtner fleipet med de fleste rundt seg og var i strålende humør.

– Nicklas er så godt likt. Av alle. Spillerne elsker ham. Sosialt er han fantastisk. Man får litt sånn eufori med Nicklas. Han har et litt magisk navn, sier Danmarks landslagssjef Åge Hareide om den 194 centimeter svære spissen med den rotete karrieren.

Bendtner har vært i Arsenal, Birmingham (lån), Sunderland (lån), Juventus (lån), Wolfsburg og Nottingham Forest, før han dro til Trondheim. Det var en av de mest sensasjonelle overgangene norsk fotball har opplevd.

Kunne det gå bra?

Se Bendtners fantastiske scoring mot Molde:

Ja, det kunne det altså, og Åge Hareide mener at dansk fotball nå er meget takknemlig for det Rosenborg har «gjort med» nasjonalyndlingen Nicklas Bendtner.

– Jeg er enig i at det jeg har fått tilbake oppe i Rosenborg er helt unikt. Det har vært veldig spesielt for meg, både som person og som spiller, sier Bendtner til VG, under tirsdagens danske pressetreff, foran lørdagens møte med Irland.

COMEBACK: Det tok tid før Åge Hareide hentet inn Nicklas Bendtner. Her ble han sluppet til for første gang under den norske sjefen, i det siste kvarteret i Parken, da Poeln ble slått 4-0. Foto: NTB SCANPIX

– Kan du si noe mer detaljert om hva det er Rosenborg har gjort?

– Inntil videre har jeg ikke gått så mye i dybden på det, på hvor mange følelser som ligger bak det for meg, hva det egentlig betyr. Det skal jeg nok gjøre på et eller annet tidspunkt, men det blir ikke nå. Men det er ikke noe tvil om at de (i Rosenborg) har gitt meg fotballgleden tilbake, det er ubeskrivelig egentlig, det har skjedd noen ting der oppe, med mine lagkamerater, med Stig og Kåre, som har skapt noen rammer som gjør at jeg har tatt noen store skritt.

– Rosenborg har betydd mer enn du har gitt uttrykk for?

– Ja.

Det tok lang tid hentet inn av Åge Hareide. Bendtner var ute i nesten to år. Først denne høsten fikk han sjansen av den nye sjefen.

– Det var en periode jeg ikke var god nok. Da levnet jeg ikke landslaget en tanke. Men da jeg ble tatt ut igjen, og i den tilstanden jeg er nå, med de tingene som har skjedd i Rosenborg, så er jeg fullt innstilt på å vise at jeg igjen kan være med som en fast mann.

– Du fikk stående applaus da du kom inn mot Polen. Kan du beskrive følelsen det ga deg?

– Den følelsen kan du ikke beskrive . . . den tro og den kjærligheten folk viser meg, den vil man gjerne betale tilbake, sier Bendtner, som før han blir revet til et TV-intervju, sier at «slik det ser ut nå, så blir jeg i Rosenborg neste sesong også».

Åge Hareide gir et eksempel på hvor stor Bendtner er i Danmark:

– Alle Rosenborgs kamper vises på dansk TV, på «sekseren». De viser Euro League (som Hareide kaller turneringen) og alle seriekampene. Jeg har sett dem mot Aelsund og Stabæk, for eksempel. Kommentatorene er fullt orientert om den norske ligaen. Det viser hvilken status Bendtner har.

– Var du like overrasket som alle andre da han gikk til Rosenborg?

– Jeg visste jo om det. Jeg snakket med ham, fortalte ham om klubben. Mine erfaringer fra Trondheim var fantastisk gode. Og mye har jo handlet om å få ham i fysisk form. Det er en meget god fotballspiller, og jeg tror man i Danmark er takknemlig overfor det Rosenborg har gjort for ham, sier Åge Hareide.

PS! Nicklas Bendtner debuterte for Danmark i 2006, 18 år og 212 dager gammel. Han har 77 landskamper, 29 mål og var med VM i 2010 og EM i 2012.