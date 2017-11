Bård Wiggen blir Solbakken-assistent – igjen

Kort tid etter at han sa opp sin stilling som sportsdirektør i Viking, er Bård Wiggen (55) tilbake i jobben som assistenttrener i FC København.

Det bekrefter den danske klubben i en pressemelding. Wiggen, som også var assistenttrener i FCK fra 2008 til 2011, har signert en avtale frem til sommeren 2020.

– Vi har vært på utkikk etter en ny assistenttrener siden samarbeidet med Brian Priske stoppet, og Bård har vært på kandidatlisten hele tiden. Han har nettopp sagt opp sin stilling som sportssjef i Viking og har hatt et sterkt ønske om å komme tilbake på treningsbanen. Derfor var timingen riktig nå, sier FCK-trener Ståle Solbakken.

Solbakkens gamle assistent Brian Priske fikk i september sparken i klubben. Uenighether mellom nordmannen og dansken var årsaken til avskjeden. Nå har Solbakken valgt å gjenforenes med en trofast følgesvenn som han har hatt som assistent både i København og under tiden som Köln-trener i 2011/12.

– Bård og jeg har kjent hverandre siden tok trenerutdannelsen vår sammen i Norge for mange år siden, så vi kjenner hverandres styrker og svakheter inngående, sier Solbakken.

Torsdag kveld skrev Aftenbladet at Bård Wiggen var ferdig som sportsdirektør i Viking. Han har tidligere erkjent at han har gjort en for dårlig jobb i klubben som denne sesongen har rykket ned til Obos-ligaen for første gang på 31 år.

– Jeg hadde en fantastisk tid sist jeg var i København, så jeg ser veldig frem til å komme tilbake til både klubben og byen. Jeg kjenner Ståle og en stor del av støtteapparatet inngående, og det vil hjelpe meg med å komme raskt inn i tingene. Jeg har vært borte fra trenergjerningen i litt tid, men er veldig motivert for å vende tilbake til treningsbanen og gjøre det jeg kan for å hjelpe klubben med å nå sine mål, sier Bård Wiggen.

Solbakkens København har hatt en skuffende sesong i hjemlig serie så langt. Laget har tapt sine to siste kamper, senest hele 3-0 mot Sønderjyske, og ligger på sjetteplass med 14 poeng opp til serieleder Brøndby.

I Europa League går det bedre: Etter 3-0-seieren over Zlin ligger København på topp i sin gruppe, foran Lokomotiv Moskva, FC Sheriff og nevnte Zlin.

Neste kamp er borte mot Lokomotiv Moskva torsdag.

