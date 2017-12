Sarpsborg-juvelen Krépin Diatta vil til Frankrike for å dyrke VM-drømmen

ULLEVAAL STADION (VG) Han tapte den norske cupfinalen. Men nå har Sarpsborg-stjerneskuddet Krépin Diatta (18) siktet seg inn på en langt større turnering.

«Årets gjennombrudd» i Eliteserien, som mener Sarpsborg ble snytt av dommerne i 3-2-tapet mot Lillestrøm i søndagens cupfinale, har troen på at han kan skaffe seg en plass i Senegals tropp til VM i Russland til sommeren.

– Jeg tenker mye på det. Veldig mye. Det har vært en motivasjon for meg denne sesongen, for jeg må prestere godt for å kunne dra til VM. Jeg har fulgt landslaget hele livet, og jeg drømmer om å bli med dit. Det er en stor drøm, sier Diatta til VG.

Senegal har kvalifisert seg til VM-sluttspillet for første gang på16 år og skal møte Polen, Colombia og Japan i gruppespillet. Diatta er en viktig brikke på U20-landslaget, og har i 2017 briljert både i Afrikamesterskapet og VM i den aldersklassen.

Vil til fransk liga

– Tror du det er mulig for deg å komme i VM-troppen hvis du fortsetter i Sarpsborg, eller er det best å dra til en større liga i januar?



– Jeg tror det beste for meg er å finne noe annet enn Sarpsborg. Jeg har gjort en god sesong her, jeg har scoret mål, vært avgjørende, og blitt kåret til beste unge spiller. Jeg har oppnådd det jeg trengte her. Hvis det nå kommer en mulighet til å komme til en ny og større klubb, vil det være et utstillingsvindu for meg til å kunne komme til VM. Det er virkelig en drøm, sier Diatta.

Siden han signerte for Sarpsborg i februar, har 18-åringen vært nødt til å gjøre en lang rekke intervjuer på engelsk – et språk han innrømmer at han ikke behersker særlig godt. Derfor lyser han opp når han får muligheten til å snakke fransk: «Mye bedre», sier unggutten som er vokst opp med å snakke fransk – og å se på fransk fotball.

– Hvis jeg må velge en liga som neste steg, så tror jeg det vil være den franske ligaen først. Og så kan det komme andre ting senere. Jeg har fulgt den franske ligaen siden jeg var bitteliten. Det ville virkelig vært et godt steg for meg, sier Diatta.

– Jeg ville ikke takket nei til å dra dit. Det er mange store spillere, godt nivå og mange unge spillere som får sjansen. Jeg følger med på Kylian Mbappé (PSG-stjernen er bare to måneder eldre enn Diatta) hver eneste helg. Frankrike kan være et nytt springbrett for meg. Jeg er klar for det hvis muligheten byr seg, sier den ferske prisvinneren:

CL-klubber på Ullevaal

Storklubben Marseille har vist interesse, og Diatta innrømmer at «agenten min har snakket med dem», men de er på ingen måte alene om benet.

Tidligere har Manchester United speidet på Diatta, Sarpsborg har avslått store bud fra Club Brugge, og VG får opplyst at klubber fra Champions League var til stede på Ullevaal Stadion for å finsikte senegaleseren under cupfinalen. Premier League-klubben Southampton var også på plass.

– Jeg vet at klubben har avslått ganske mange bud. Hvis en overgang skulle skje, vil det være bra både for meg og klubben. Det vil gagne alle parter. Men alt avhenger av ledelsen, sier Diatta, som sier han er «evig takknemlig» for at Sarpsborg har gitt ham muligheten som fotballproff.

Alle lagkameratene hans i Sarpsborg sier at de tror han har spilt sin siste kamp for klubben. Amin Askar kaller ham «Skandinavias mest talentfulle spiller».

– Jeg tror det er for sterke markedskrefter i sving til at vi klarer å beholde ham, sier trener Geir Bakke.