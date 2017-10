Kan bli Årets spiller mandag: - Ingen forstår seg på La Liga-Ronaldo

Mandag kan Cristiano Ronaldo (32) bli kåret til Årets spiller av FIFA. Men det er ikke alt som stemmer for Real Madrids posterboy i øyeblikket.

Den målkåte portugiseren har hamret inn mål på sedvanlig vis i denne sesongens Champions League (fem mål på tre kamper), men i hjemlig liga går det langt tråere.

Bare ett mål er det blitt på fem kamper for Cristiano Ronaldo, som åttpåtil måtte sone de fire første ligakampene for å ha gjort dette mot dommeren i Supercup-oppgjøret mot erkerival Barcelona.

Det er uvant kost for mannen som har vunnet Gullballen tre av de fire siste årene og som står med vanvittige 286 ligamål på 270 kamper for Real Madrid.

– Ingen forstår seg på La Liga-Ronaldo, skriver storavisen Marca med referanse til hans elendige start på denne sesongens seriespill.

Ekstrem lav treffprosent

Men også forrige sesong var Ronaldo sent ute av startblokkene, det etter å ha slitt med en skade etter EM-sluttspillet. På sine første fem ligakamper sto han bokført med to mål, men til slutt endte Real Madrids nummer syv med 25 mål på 29 kamper.

– Hva er galt med La Liga-Ronaldo for tiden?

– Ganske mye, svarer Viasat-ekspert på spansk fotball, Petter Veland, før han utdyper.

– På én måte er selvtilliten Ronaldos minste problem, for han er veldig sikker på hva han står for og hvor god han er. Samtidig er det slik at alle spillere, inkludert Ronaldo, kommer inn i perioder der det knyter seg. Nå begynner det å bli mange situasjoner der man forventer at Ronaldo scorer, men at han ikke gjør det.

Husker du? Ronaldos stikk til erkerival Messi

Veland trekker frem at Ronaldo står bokført med 33 avslutninger på sine fem kamper denne sesongen. Ett mål har det altså blitt.

– Det gir en treffprosent på tre. Det er ekstremt lav for en spiss, og sjokkerende lavt når du heter Cristiano Ronaldo. Han er inne i en periode der han ser oppgitt og preget ut i ligaen, sier Veland til VG, men presiserer at dette bare gjelder ligaen.

Real Madrid har imidlertid klart seg greit på tross av Ronaldos manglende mål, og etter en svak serieinnledning står laget nå med fire strake seirer.

Søndag var det Eibar som fikk unngjelde, og hvordan kan du se under.

– Real Madrid vinner 3-0. Marcelo og Benzema med gode innhopp. Ronaldo spiller til 2 på børsen. Helt iskald. Som Luis Suárez i går, tvitret fotballekspert Morten Langli søndag.

Tror på Ronaldo-jubel på The Best

Etter kampslutt tok imidlertid trener Zinedine Zidane sin stjerne i forsvar, og på spørsmål om Ronaldo er sin generasjons beste spiller, var Zidane klar i sin tale.

– Han er den beste med god margin.

AS-redaktør og Real Madrid-vennlige Tomas Roncero beroliger også hovedstadslagets posterboy. Han er sikker på at Ronaldo blir kåret til Årets spiller av FIFA, eller The Best, som organisasjonen kaller prisen etter at de brøt med L'Equipes Gullball.

– Slapp av, Cristiano. De kommer til å gi deg The Best, sier han.

Les også: Med dette trikset vant norske Daniel Nilsen konkurransen til Ronaldo

Der kjemper Ronaldo, som stakk av med prisen i fjor, mot Barcelonas Lionel Messi og Paris Saint-Germain-stjerne Neymar. De to har, i motsetning til Ronaldo, levert så det suser i hjemlig liga denne sesongen. Messi står med elleve mål på ni kamper, mens Neymar har scoret syv på åtte.

På grunn av forrige sesongs troféer, der Ronaldo var svært delaktig i at Real Madrid stakk av med både ligamesterskapet og Champions League-pokalen, er det likevel portugiseren som har favorittstempelet på seg når Årets spiller deles ut senere mandag.

– Jeg har vel vært ganske sikker på at Ronaldo vinner den, for historien viser at spilleren som er mest fremtrendene på klubben som vinner de store troféene går av med seieren. De siste årene har det nesten vært mer en popularitetskonkurranse og en trofésankingkonkurranse heller enn å gå inn i dybden på fotballspilleren. Ronaldo er skyhøy favoritt. Det ser du også på oddsen, sier Veland.

PS: FIFA begynner sin sending klokken 15.30 mandag. I tur og orden kommer prisene Årets spiller, Årets trener, Årets keeper og Årets mål til å bli kåret.