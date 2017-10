Daniel Nilsen vant Ronaldo-konkurranse

Han har møtt helten Cristiano Ronaldo to ganger. Fredag vant Daniel Nilsen (21) en triksekonkurranse i regi av Real Madrid-stjernen.

21-åringen fra Trondheim snakker med VG fredag kveld. Da er det gått noen få timer siden Cristiano Ronaldo selv delte et bilde på sosiale medier, hvor han annonserte Nilsen som vinner av en triksekonkurranse.

– Det hele startet med at Ronaldo la ut konkurransen om at man skulle vise sitt beste fotballtriks. Jeg tenkte at det var ganske relevant til det jeg driver med, så jeg tenkte «hvorfor ikke?», sier Nilsen til VG.

Nilsen la ut filmen, og ble deretter plukket ut til hovedrunden i konkurransen, hvor folk kunne gå inn og stemme på det bidraget de likte best.

Der stakk Nilsen av med en soleklar seier.

Se også: Ronaldo hånes etter sjokktap

Se vinner-trikset i toppen av saken!

Møtt Ronaldo to ganger

DELTE VINNEREN: Ronaldo delte fredag ettermiddag denne meldingen på bildedelingstjenesten Instagram. Foto: Faksimile, Instagram

– Men jeg hadde ikke trodd at han skulle dele det på sine sosiale medier, sier Nilsen, som har fått flere tusen nye følgere etter at Real Madrid-stjernen la ut bildet.

– Jeg fikk sjokk da jeg så det. Det er han som er forbildet, det har han vært siden jeg først så ham i Manchester.

Det er imidlertid ikke første gang Nilsen er i kontakt med mannen som har vunnet Gullballen fire ganger.

Først fulgte Ronaldo trønderen på Twitter.

– Det var etter at jeg sendte en video som jeg hadde laget. Han så den, takket for den og begynte å følge meg.

Videoen Nilsen hadde laget den gang, var redigert med klipp av både seg selv og Ronaldo for å vise hvor Nilsen hentet inspirasjonen fra.

Se også: Ødegaard roses i spansk avis

RONALDO-MØTE: Daniel Nilsen fikk møte Cristiano Ronaldo etter en kamp i 2013. Foto: Privat

Så, i både 2013 og 2014, fikk han møte sin store helt.

– Da fikk jeg to billetter til en kamp og møte ham etter kampen. Så fikk jeg møte ham igjen i 2014, hvor jeg fikk komme på lukket trening og møte alle spillerne etterpå.

Nå håper 21-åringen på et nytt Ronaldo-møte.

– Drømmen er å få vist trikset til han. Da må jeg bli kontaktet av noen, så jeg får hinte til at det er en mulighet.

Se og: Ronaldo-dobbel da Madrid vant