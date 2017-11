Drømmeomgang sikret Chelsea tre poeng

(West Bromwich - Chelsea 0-4) På 21 magiske minutter i den første omgangen scoret Chelsea tre mål og avgjorde bortekampen mot West Bromwich.

For selv om det var José Salomon Rondon som trodde han åpnet scoringsballet etter fem minutter, men ble vinket av for offside, var det gjestene fra London som eide den første omgangen på The Hawthorns. Fra det 17. minuttet til det 38. var Chelsea svært effektive og avgjorde i realiteten kampen med tre scoringer:

• Gjestene tok ledelsen etter 17 minutter. Eden Hazard banket til fra 18 meter og fikk Ben Foster ut i full strekk. Målvakten måtte gi retur, og Alvaro Morata gjorde ingen feil med venstrefoten da han satte inn 0-1 fra åtte-ni meter.

Spanjolen som kom fra Real Madrid før sesongen, har scoret åtte ganger for London-klubben så langt denne sesongen.

• 0-2 var en skikkelig godbit. Morata ble spilt opp feilvendt på drøye 30 meter, før han elegant flikket ballen videre til Hazard. Belgieren dro iskaldt av Foster før han plasserte ballen i det åpne målet.

• Ydmykelsen var total da Marcos Alonso satte inn 0-3. Cecs Fabregas svinget inn et frispark fra 20 meter og fant landsmann Alonso på bakerste stolpe, som fra nærmest død vinkel klinket ballen opp i nettaket.

Kvarteret ut i den andre omgangen fastsatte Hazard sluttresultatet til 0-4 da han dro lekkert av Ahmed Hegazy, før han prikket ballen i lengste hjørne.

Det var Hazards tredje scoring for sesongen og hans femte Premier League-scoring gjennom tidene mot West Bromwich.

Seieren gjør at Chelsea ligger på 2.plass i Premier League med 25 poeng, ni poeng bak suverene Manchester City, som tok seg greit av Leicester på bortebane.

– Manchester City vinner mange kamper, men vi vil minske forspranget. Du vet aldri i Premier League. I fjor vant vi 12 kamper på rad, så hvorfor ikke igjen, spør Hazard retorisk.

Manchester United, men Paul Pogba i startoppstillingen, har imidlertid mulighet til å ta tilbake 2. plassen, om de slår Newcastle.