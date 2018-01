Conte omtaler Mourinho som senil

Chelsea-manager Antonio Conte (48) mener kollega José Mourinho (54) har glemt hvordan han selv har oppført seg på sidelinjen, og bruker beskrivelsen «dementia senile» om Manchester United-sjefen.

I går snakket Mourinho om at han ikke har mistet gløden selv om han ikke oppfører seg som en klovn på sidelinjen – med klar adresse til Conte og Liverpool-manager Jürgen Klopp som begge er kjent for et voldsomt engasjement.

– Selv om jeg ikke oppfører meg som en klovn på sidelinjen – betyr det at jeg har mistet gløden? Jeg foretrekker å oppføre meg slik jeg gjør det. Mye mer modent, bedre for laget mitt og bedre for meg selv, sa Mourinho i går.

Han nevnte ikke navn, men Conte klarte rett og slett ikke å dy seg da han fikk spørsmål om uttalelsen i dag.

– Jeg mener han må se på seg selv i fortiden. Han snakket om seg selv. Noen ganger er det slik at noen glemmer hva de har sagt tidligere, og hvordan de har oppført seg. Jeg vet ikke helt navnet på det, men «dementia senile» – når man er litt ... Når man har glemt hva man har gjort i fortiden, sa Conte.

PÅ VEI TIL CHELSEA: Evertons Ross Barkley kan bli klar for London-klubben i januar-vinduet. Foto: Andrew Yates , Reuters

Den italienske manageren uttalte seg for øvrig også om at Ross Barkleyer klar for London-klubben. Den skadede Everton-angriperen var på utgående kontrakt, og koster trolig «bare» 15 millioner pund.

– Det er den rette måten å gjøre det på. Vi snakker om en engelsk spiller, en ung spiller. Han har gode forutsetninger for Chelsea. Jeg tenker at det er en god sjanse for klubben å kjøpe denne spilleren, sa Conte.

Contes lag ligger på tredjeplass i Premier League – ett poeng bak Manchester United på annenplass. Lørdag spiller Chelsea FA-cupkamp borte mot Norwich og Alexander Tettey.