Chelsea må ha omkamp - Conte med ny Mourinho-melding

(Norwich-Chelsea 0-0) Chelsea er tredje best i Premier League, men spilte uavgjort mot Championship-laget Norwich i FA Cupens tredje runde.

Dermed må Antonio Conte og Chelsea ut i omkamp mot Alexander Tettey og Norwich senere i januar. Etter et svært tett juleprogram er det uheldig nytt for Chelsea.

Spesielt første omgang var svært tam fra Chelseas side. De skapte så å si ingenting. Faktisk var det Norwich, som ligger midt på tabellen i Championship, som kom til flest skudd og småfarligheter før hvilen. Men de store sjansene uteble.

Conte, som har brukt de siste pressekonferansene sine til å sende stikk mot Manchester United-manager José Mourinho, kom med nok en melding etter kampen. Fredag sa Mourinho at han aldri kom til å bli utestengt for kampfiksing - med henvisning til Contes straff som Siena-trener.

– Det er vanskelig å svare på denne typen kommentarer fordi når en person har som mål å fornærme og krenke en annen person... Betyr det at du er en liten mann. Men det er alltid det sammen. Det er ikke en overraskelse, sier Conte og fortsatte senere:

– Jeg husker José angrep Ranieris engelsk. Så da Ranieri fikk sparken stilte Mourinhi i en t-skjorte med initialiene hans på. Mourinho er falsk.



Italieneren må ha brukt sterke ord i garderobepraten. For Chelsea så mye bedre ut i starten av annen omgang. Willian, Pedro og Drinkwater hadde alle sine skuddforsøk, men Norwich-keeper Angus Gunn hadde full kontroll.

TETT: Det ble jevnt mellom Chelseas Pedro og Norwichs Alexander Tettey på Carrow Road i tredje runde av FA Cupen. Foto: John Sibley , Reuters

Utover i annen omgang kjempet Norwich seg inn igjen i kampen og Chelsea-trykket avtok litt. Davide Zappacosta var riktignok svært nære med en volley på overtid, men forsøket fra 25 meter spratt utenfor.

Premier League-treeren kom aldri til noen ordentlig stor målsjanse, utover mange forsøk fra distanse.

– Det var et skuffende resultat. Vi ville vinne, men vi møtte et veldig tøft lag, sier Conte ifølge BBC.

Chelsea hvilte flere spillere som Cesc Fabregas, Thibaut Courtois, Eden Hazard, N'Golo Kanté og Andreas Christensen. Mens David Luiz spilte sin første kamp på lenge og Alvaro Morata kom inn siste 20 minuttene.

For Tetteys del gjorde han en god og trygg jobb som anker hos Norwich. Nordmannen, med utgående kontrakt, pådro seg et gult kort for å felle Pedro på vei fremover.

PS! Få trenere har opplevd like stor suksess så raskt som Antonio Conte. I hans fire sesonger som Juventus- og Chelsea-trener har italieneren vunnet serien fire ganger, men aldri cupen.