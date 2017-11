Bisarr dommerhendelse i engelsk ligakamp

Linjedommeren fikk strekk og fjerdedommer måtte overta. Men da manglet det en fjerdedommer. Da ble Norwich-fan David Thornhill bedt om å komme ned fra tribunen.

Den merkverdige hendelsen skjedde i engelsk Championship mellom Norwich og Preston lørdag.

– Vi har fått en rar skade for linjedommeren har fått strekk i hamstringen og fjerdedommeren måtte overta. Problemet er bare at det ikke finnes en erstatter for fjerdedommeren. Som et resultat vurderte hoveddommeren å avbryte kampen og hadde på et tidspunkt bedt spillerne gå av banen, rapporterte BBCs utsendte fra Carrow Road.

Men på nesten utrolig vis fikk dommerteamet fatt i en Norwich-supporter med dommerkurs, som kunne steppe inn på sidelinjen.

– Spillerne er tilbake på banen nå fordi de fant en lokal fyr, som er dommer, som kan erstatte fjerdedommeren. De fikk ham til å ta av seg på overkroppen for å få ham inn i en dommerjakke. Han må fryse noe fryktelig, fortsatte BBCs utsendte.



Ifølge Lancashire Post var det Norwich-trener Alex Neil som hadde oppdaget Thornhill blant publikum og hentet han ned til hoveddommer Tim Robinson.

– Dommeren fortalte meg at vi måtte etterlyse en fjerdedommer over høytaleranlegget

– Jeg er ganske kjent med folk etter å ha vært her i to år. Han ropte til meg «jeg har dommerkurs» og da viderebragte det til dommeren.

Og så seg fikk Thornhill dommerjakke, instruksjoner på en papirlapp og en lystavle i hendene.

Likevel ble det en kort dag på jobben for Thornhill, ettersom han måtte inn som vikar i det 88. minutt.

Den jeans-kledde Thornhill fikk æren av å vise frem at det ble lagt til ti minutter i oppgjøret, grunnet tiden det tok å finne en ny dommererstatter.

Kampen endte 1-1 mellom lagene. Norwich ligger nå på 14.-plass med 24 poeng, mens Preston ligger plassen foran med 26 poeng.