Willian-fyrverkeri i Baku ga Chelsea Champions League-avansement

(Qarabag – Chelsea 0–4) Willian (29) skaffet to straffer, fikk én mann utvist og scoret selv to ganger da Chelsea kjørte over Qarabag borte.

Med et tøft borteoppgjør mot Liverpool i Premier League på lørdag så Antonio Conte sitt snitt til å la Álvaro Morata kose seg på benken i Baku.

Men selv uten stjernespissen hadde Chelsea få problemer med å slå Qarabag borte, og sikre seg avansement fra gruppe C med én kamp igjen.

Chelsea kjørte over Qarabag hjemme- vant 6-0

For da Willian kjempet seg foran Qarabag-kaptein Rashad Sadygov og gikk i bakken da forsvareren rev i Willians trøyerygg, var plutselig Chelsea én mann i overtall fra det 21. minutt.

– Det er knallhardt



RETT UT: Rashad Sadygov (til høyre) måtte pent marsjere av banen da dommer Manuel de Sousa viste ham det røde kortet tidlig i kampen mot Chelsea. Foto: Peter Cziborra , Reuters

Dommer Manuel de Sousa pekte samtidig på straffemerket, noe Eden Hazard takket og bukket for da han trygt og sikkert trillet inn 0-1.

Hjemmefansen i Baku lot det høres tydelig at de syntes dobbeltstraffen med rødt kort og straffe var av det billige slaget, men det hjalp lite.

– Det er knallhard straff med rødt kort og straffe, mente Viasat-kommentator Arnstein Friling.

Før straffen hadde Qarabag mønstret et lite press, og de hadde sendt ballen i treverket bak Tibault Courtouis, men med én mann mindre fikk de det tøft.

Ny Chelsea-straffe

FREKK OG FREIDIG: En frekk hælpasning fra Eden Hazard (til venstre) ga Willian en lett jobb før han trillet inn Chelseas andre scoring for kvelden. Foto: Peter Cziborra , Reuters

16 minutter senere var Willian og Hazard igjen på farten i Qarabags felt, og etter et nydelig veggspill med en frekk hælpasning fra belgieren trillet Willian iskaldt inn 0-2.

Etter pausen hadde Chelsea full kontroll det meste, og da dommeren igjen blåste straffe i det 72. minutt var det kjørt.

En Qarabag-forsvarer rev seg tak i Willians trøye utenfor feltet, men rivingen fortsatte på vei inn i 16-meteren og de Sousa pekte på straffemerket.

Cesc Fàbregas måtte ha to forsøk da mot- og medspillere løp for tidlig inn i feltet, men på den andre satte han ballen sikkert utenfor Sehic' rekkevidde og inn til 0-3.

PS: Med onsdagens seier er Chelsea oppe på ti poeng etter fem kamper. De er dermed sikret overvintring i Champions League, allerede før Atlético Madrid og Roma møtes klokken 20.45 i kveld.

Roma har etter fire kamper tatt åtte poeng, mens Atlético har tre. Qarabag står med kun to etter fem kamper.