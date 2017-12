Uinspirert City tapte – Napoli slått ut

(Shakhtar Donetsk-Manchester City 2-1, Feyenoord-Napoli 2-1) Manchester City-lag uten prestasjonspress gikk på sitt første tap på 29 kamper, og dermed er Napoli ute av Champions League.

Det ble utfallet etter kveldens kamper i gruppe F der Manchester City allerede var gruppevinnere. Det passet fint for vertene Shakhtar Donetsk, som tok kommandoen og scoret to mål i 1. omgang.

Bernard fikk stå upresset inne i feltet, og skrudde elegant ballen opp i hjørnet til venstre for City-keeper Ederson. Da viste kampuret 26 minutter, og Ederson kom i fokus med svært negativt fortegn seks minutter senere. Brasilianeren var langt utenfor egen 16-meter, bommet på ballen og landsmannen Ismaily kunne enkelt trille inn 2-0.

Viljen til Manchester City var ikke all verden. Selv om de stilte med flere nøkkelspillere fra start, så ble det skapt minimalt. Donetsk hadde god kontroll på kampen, og reduseringen kom ikke før to minutter på overtid.

Innbytter Sergio Agüero satte et straffespark sikkert i mål etter at Gabriel Jesus hadde gått en smule teatralsk over ende i en duell med Bohdan Butko.

Manchester City hadde en rekke på 29 kamper uten tap, og sist laget gikk på en smell i en obligatorisk kamp var FA-cupsemifinalen mot Arsenal i april. De 21 siste kampene har endt med seier, inkludert straffesparkseieren mot Wolverhampton i ligacupen.

TUNG KVELD: Gabriel Jesus (t.v.) og Manchester City gikk på et sjeldent tap da Shakhtar Donetsk og Ivan Ordets ble for sterke. Sergio Agüeros (t.h.) redusering var ikke nok. Foto: Stanislas Vedmid , AFP

Måtte ha City-hjelp



Napoli hadde før kampene en mulighet til å knipe andreplassen i pulja, men var altså helt avhengig av at City skulle vinne i Ukraina. Piotr Zielinski ga da også det italienske storlaget en knallåpning med scoring etter to minutter borte mot Feyenoord.

Deretter gikk det bare nedover for laget som for øyeblikket er nummer to i Serie A. Danske Nicolai Jørgensen headet inn utligningen for Feyenoord, og på overtid sørget Jerry St. Juste for 2-1-seier til hjemmelaget.

Napoli endte på tredjeplass i gruppa, og blir dermed å finne i Europa Leauge-sluttspillet.