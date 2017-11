Tottenham ydmyket Real Madrid: - Kunne ha vært fire, fem eller seks

(Tottenham - Real Madrid 3-1) Tottenham ga to ganger regjerende Champions League-mester Real Madrid en real omgang med juling på eget gress - og sikret avansement.

– Det er totalt ydmykelse, kommenterte Vidar Davidsen for Viasat da Christian Eriksen scoret 20 minutter ut i omgang nummer to.

Da hadde den danske playmakeren akkurat avsluttet en kontring tatt ut av læreboka på iskaldt vis alene med keeper - og dunket inn Spurs' tredje scoring for kvelden.

Ville ha hat-trick

Mot Real Madrid, altså. Klubben som står med to strake Champions League-titler og som ikke hadde tapt en gruppespillskamp i turneringen på 30 kamper. Og som har en manager i Zinedine Zidane som frem til nå ikke visste hvordan det var å tapte to strake kamper med klubbens førstelag.

Tottenham virket nærmere 4-0 enn Real Madrid var redusering, men Cristiano Ronaldo sørget i hvert fall for at han gikk seirende ut av toppscorerduellene mot Harry Kane. Fra kloss hold og med ti minutter igjen på kampuret dunket han inn sin sjette Champions League-scoring for sesongen.

Men det endte 3-1, og det er et resultat Tottenham er svært godt fornøyd med.

– Vi holdt oss til samme kampplan som forrige gang, men jeg synes vi gjør det bedre her, sier Christian Eriksen til Viasat.

– Jeg er skuffet for ikke å ha fått hat-trick, men det viktigste er at laget fikk tre poeng. Det var deilig å være tilbake fra suspensjonen, og det var godt å få to mål, sier Dele Alli til samme kanal.

Han måtte se de første tre kampene fra sidelinjen på grunn av utestengelse, men dunket inn lagets to første mål mot Madrid. På tampen kunne han ha fullført hat-trick, men headingen fra kloss hold gikk utenfor mål.

Videre i CL

Det ble ikke tre mål for Alli, men det ble tre poeng til Tottenham. De gjør at London-laget har tatt et solid grep på gruppeseieren. Laget er nå tre poeng foran nettopp Real Madrid i kampen om den, men har uansett sikret avansement.

Det ble klart etter at Borussia Dortmund og APOEL spilte uavgjort. Med to runder igjen å spille har Tottenham åtte poeng ned til de to lagene. Real Madrid treger to poeng til for å sikre avansement.

– Jeg er veldig imponert over Tottenham. Å slå Real Madrid, den regjerende mesteren på dette viset... Og det kunne ha vært fire, fem eller seks mål i kveld, sier Liverpool-legende Jamie Carragher for Viasat.

– Tottenham var helt klart best på guts, innsats og hunger. Det er katastrofalt å se hvor lett det er å spille gjennom Madrid, mener VIF-trener Ronny Deila i Viasat-studio.

Offisde-mål

Det første målet skulle imidlertid aldri ha vært godkjent.

Kieran Trippier sto nemlig i offside da Harry Winks slo pasningen mot ham i det 27. minutt. Spurs-backen dunket ballen videre inn i feltet på første, og der skled Dele Alli, som spilte sin første Champions League-kamp for sesongen etter å ha vært suspendert de første tre, inn 1-0.

TILBAKE: Etter å ha vært utestengt i tre kamper er Dele Alli tilbake for Tottenham i Champions League. Han kom tilbake med et brak og to scoringer. Foto: Tim Ireland , AP

– Det går fort, men den burde assistentdommeren se, mente tidligere landslagsspiller Rune Bratseth i Viasat-studio.

Carragher-slakt

Det var imidlertid ikke ufortjent at hjemmelaget tok ledelsen, og fem minutter før pause burde den også vært doblet. Sergio Ramos kastet seg inn og blokkerte skuddet til Harry Kane i siste liten.

Den tamme førsteomgangen til to ganger regjerende Champions League-mester Real Madrid, fikk Jamie Carragher, som vant den gjeve turneringen med Liverpool i 2005, til å reagere.

– Etter å ha tapt mot Girona i ligaen, var det duket for Champions League på Wembley. Vi forventet å se det ekte Real Madrid, men de har levert en veldig dårlig prestasjon. Ingen taklinger, ingen aggresjon... Dette er ikke slik vi er vant til å se Madrid de siste to årene, sa Liverpool-legenden for Viasat i pausen.

Men slik fortsatte bortelaget å fremstå, også i den andre omgangen.

Ti minutter etter hvilen satt mål nummer to, også denne gang signert Dele Alli. Han rundlurte Casemiro ved å finte skudd, før han dunket til, via Sergio Ramos og i mål bak en utspilt Kiko Casilla.

Få minutter senere fikk bortelaget muligheten til å redusere etter en corner, men Real Madrid-spillerne endte opp med å ødelegge for seg selv. Istedenfor var det Tottenham som på ny kom.

Christian Eriksen gjorde 3-0, før Cristiano Ronaldo pyntet på resultatet med sin redusering fra kort hold ti minutter før full tid. Det endte 3-1.

– Jeg er veldig skuffet over Real Madrid. Spillerne var treige og det ser ut som om de har skrudd seg av. Det kan virke som om Zidane har et stort problem, mener Carragher.

