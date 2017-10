Straffemiss og straffescoring da Manchester United slo Benfica

(Manchester United–Benfica 2-0) Den unge Benfica-keeperen Mile Svilar (18) reddet først et straffespark fra Anthony Martial (21), men var senere svært uheldig og kom i fokus mot Manchester United igjen.

Det ble en ny frustrerende aften for sisteskansen. Helt på tampen av første omgang klinket Nemanja Matic til fra langt hold, og ballen smalt i stolpen bak Svilar. Deretter traff ballen ryggen Svilar, og gikk i målet.



18-åringen, som er tidenes yngste keeper i Champions League, fikk dermed registrert baklengsmålet som selvmål. Men denne gangen var det altså ikke noen tabbe på linje med den han hadde i 0-1-kampen mot Manchester United for to uker siden.

Han hadde da også gjort en fin redning på straffesparket til Martial etter 18 minutter av oppgjøret. Martial ble felt, og tok selv straffesparket. Unge Svilar gikk riktig vei, og fikk slått unna det noe svake skuddet.

Svilar ble da den yngste keeperen som har reddet et straffespark i Champions League med sine 18 år og 65 dager, men dette var ikke kveldens siste rekord for den tidligere Anderlecht-spilleren ...

Det var en jevnspilt omgang, og et skuddforsøk fra Diogo Goncalves ble godt reddet av David de Gea.

I det 45. minuttet kom scoringen da Matic tok sjansen fra langt hold, og Svilar ble tidenes yngste spiller i turneringen med selvmål, altså hans tredje «tidenes yngste»-rekord.

Han gjorde uansett en god kamp, og hindret nytt baklengsmål på overtid av 1. omgang. Romelu Lukaku kunne nemlig ha økt ledelsen da han kom alene igjennom med Svilar, som var fint ute og blokkerte.

Stolpeskudd for Benfica



Etter 65 minutters spill kunne Raúl Jiménez ha utlignet for bortelaget. Han fikk servert ballen etter en fryktelig tversoverpasning av Eric Bailly, men Benfica-angriperens avslutning traff stolpen uten at De Gea var i nærheten av å redde.

Benficas jakt på utligning, og første poeng i sesongens gruppespill, førte ikke frem. Istedenfor var det innbytter og bursdagsbarn Marcus Rashford (20 år) som skapte litt røre da han fosset inn i 16-meteren og ble felt i det 77. minutt.

Etter litt diskusjoner mellom Lukaku, Ander Herrera og Daley Blind ble det sistnevnte som tok straffesparket. Nederlenderen banket ballen hardt midt i målet, mens Svilar kastet seg til sin venstre side.

FIKK IKKE TA STRAFFE: Romelu Lukaku måtte gå til side da Manchester United fikk straffespark på tampen av møtet med Benfica. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

Ville beskytte Lukaku



Da Viasats Jan Åge Fjørtoft intervjuet Manchester United-manager José Mourinho etter kampen, så spurte han om han ikke ville at Lukaku skulle ta straffen.

– Nei.

– Hvorfor?

– Fordi jeg er manageren og tar avgjørelsene. Han misset sist gang, og jeg ville at han skulle ta en straffe når det ikke er noe press eller ansvar og ikke noe behov for at det skal scores. Nå spiller vi Champions League og trenger poeng. Vi er ikke engang videre med 12 poeng. Det er 1-0, og 10–12 minutter igjen å spille. Da ville jeg ha en spiller som var fri for press etter å ha misset den siste straffen, forklarte Mourinho som har vært i diskusjoner med fans og journalister de siste dagene.

Lukaku har blitt utsatt for mye kritikk i det siste, og ikke scoret for Manchester United siden 4-0-seieren mot Crystal Palace for over en måned siden.

Straffemissen Mourinho snakket om skjedde mot Leicester så langt tilbake som i august.

– Jeg er veldig glad for at han ville ta ansvaret, men jeg er her for å beskytte spillere og laget. Denne gangen beskyttet jeg ham, sa Mourinho.

– Hvis han misser den straffen, så står laget i fare for å tape poeng. Han kan ta en straffe i en kamp der ting er avgjort, la portugiseren til.

Manchester United står med fire seirer og full pott med 10–1 i målforskjell. For Benfica er det stikk motsatt–fire tap, null poeng og 1–10 i målforskjell.

PS! I den andre kampen i gruppen vant CSKA Moskva 2–1 borte mot Basel og Mohamed Elyounoussi. Manchester United trenger nå bare ett poeng for å være sikret avansement.

Champions League, gruppe A:



Basel (Sveits)–CSKA Moskva (Russland) 1–2 (1–0)

Mål: 1–0 Luca Zuffi (32), 1–1 Alan Dzagojev (65), 1–2 Pontus Wernbloom (79).

33.303 tilskuere.

Mohamed Elyounoussi spilte hele kampen for Basel.

Manchester U. (England)–Benfica (Portugal) 2–0 (1–0)

Mål: 1–0 Mile Svilar (selvmål 45), 2–0 Daley Blind (str. 78).

72.000 tilskuere.