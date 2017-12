Stor sannsynlighet for Chelsea mot Barcelona i åttedelsfinalen

Chelsea kan bare møte tre andre lag i åttedelsfinalen i Champions League, og aller høyest sannsynlighet er det at motstanderen blir Barcelona.

Utgangspunktet før åttedelsfinalene i Champions League blir trukket førstkommende mandag er enkelt: Gruppevinnerne møter gruppetoerne. Og for å ta det først som sist, så er det følgende lag som ligger i hver sin bolle:

Gruppevinnere: Barcelona, PSG, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Roma og Besiktas.

Gruppetoere: Real Madrid, Bayern, Juventus, Sevilla, Chelsea, Porto, Sjakthar og Basel.

Men det er noen tilleggsregler som må følges. Man ikke kan møte et lag fra samme gruppe og at man ikke kan bli trukket mot et lag fra samme land.

Akkurat det gir en del restriksjoner, og spesielt for Chelsea. Som eneste engelske lag som havnet på andreplass i sin gruppe, står London-laget bare igjen med tre alternativer: Barcelona, PSG og Besiktas.

Det ser kanskje ut som om det er 1/3 sjanse for hvert av lagene, men på grunn av de andre lags restriksjoner er det hele 43,747 prosents sjanse for at Chelsea ender opp med Barcelona som motstander.

Det viser utregningene til statistikkekspert Alexis Martín-Tamayo, bedre kjent som Mr. Chip på Twitter. Det er 28,1 prosent sjanse for at Chelsea møter PSG, og samme sannsynlighet for at motstanderen blir Besiktas.

UTREGNINGENE: Slik ser utregningene til statistikkeksperten ut. Foto: TWITTER.COM/2010MISTERCHIP

Spanske AS er blant de som har sitert ham, og i tillegg til den store sannsynligheten for at Chelsea møter Barcelona, viser utregningene hans blant annet følgende:

• Real Madrid møter mest sannsynlig (55 prosent) engelsk motstand (Man. City, Man. United eller Liverpool). Det samme gjelder for Sevilla, bare at Liverpool og Tottenham bytter plass.

• Det er nær 75 prosent sjanse for at Juventus trekkes mot enten Man. City, Man. United, Tottenham eller Liverpool.

• Manchester United og Manchester City har begge 55 prosent sjanse for å bli trukket mot enten Real Madrid, Juventus eller Sevilla.

• Bayern kan ikke trekke PSG. Bortsett fra det er det nesten like stor sjanse for alle lagene de kan møte. Det er størst sannsynlighet for enten Tottenham, Liverpool eller Roma (15,314 prosent hver) og minst sannsynlig at de møter Besiktas (10,831 prosent).

• «Moi» Elyounoussi og hans Basel kan heller ikke tippe motstander på forhånd. De kan ikke trekke Manchester United, men resten av lagene ligger på mellom 11,3 og 15,9 prosents sjanse for å bli deres motstander.