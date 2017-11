Så gode at det blir litt kjedelig

Kommentar Lite er morsommere enn Champions League, men de siste rundene av gruppespillet kan bli traurige greier.

Det er slik denne sesongen, det var slik i fjor, og langt på vei året før der. Det er blitt malen.

De fleste av de beste har hatt stålkontroll hele høsten, og nå er det nesten tre måneder til det virkelig skjer noe igjen, når 8-delsfinalene starter (13. februar). Halvparten av de 16 lagene som er med i trekningen 11. desember er klare:

Paris Saint-Germain er ellevilt videre, Manchester City er suverent videre, Barcelona er bunnsolid videre, Bayern München er kontrollert videre, Tottenham er sprudlende videre, Chelsea er sterkt videre, Real Madrid har snublet seg litt videre og Besiktas er litt overraskende videre.

I tillegg er Manchester United i praksis videre, Roma skal bare slå Qarabag hjemme, Liverpool trenger trolig ett poeng hjemme mot Spartak, mens det er godt over 50 prosent sjanse for at Juventus og Sevilla styrer inn avansementet ved å slå henholdsvis Olympiakos og Maribor i siste runde.

Stor spenning er det egentlig bare knyttet til tre 8-delsfinaleplasser: Sjakhtar eller Napoli, Basel eller CSKA, Porto eller RB Leipzig.

Hvem har sett mest ut som en potensiell finalevinner i Kiev 26. mai? Selvsagt håpløst å svare på et halvt år før, men Paris Saint-Germain har imponert voldsomt (24-1 i mål). Men kanskje er det lett å la seg lure? Anderlecht og Celtic er ikke i nærheten av nivået til de beste, og PSG møtte et Bayern i oppløsning. Den første store PSG-testen kommer på Allianz i München i desember, selv om det er en kamp som ikke betyr noe særlig.

Bayern fremstår som et nytt lag under Jupp Heynckes, men hverken Bayern, Barcelona eller Real Madrid har vist det toppnivået vi i mange sesonger er blitt bortskjemte med.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Kanskje er det Englands tur igjen? Det er bare blitt tre engelske seire siden 2000 (ni spanske), den forrige kom i 2012 (Chelsea).

Nå går sannsynligvis alle de fem engelske lagene videre, og da bør de ha alle muligheter til å pynte på denne dystre statistikken: I de fem siste sesongene har det bare vært fire engelske lag i kvartfinalen.

Men det er god grunn til å tro at det er en endring på gang. For ikke bare går de engelske videre, de overbeviser. Dette kan fort bli Premier Leagues store revansj-sesong.

Likevel: Hvor gode de er når det drar seg til, får vi ikke noe godt svar på før 8-delsfinalene starter. Om 83 dager.