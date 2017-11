Ronaldo med stikk til ledelsen: – Spillerne vi solgte, gjorde oss sterkere

Cristiano Ronaldo (32) antyder at Real Madrid ikke burde solgt så mange stjernespillere i sommer.

Portugiseren, som var tydelig oppgitt og irritert under onsdagens 3-1-tap mot Tottenham, tok seg god tid til å svare på spørsmål fra pressen etter lagets andre tap på rad.

Han utnyttet anledningen til å ytre sitt savn av flere stjernespillere som ble solgt i sommer: Pepe dro til Besiktas, James Rodríguez til Bayern München og Álvaro Morata til Chelsea. Ingen etablerte stjerner ble kjøpt inn i stedet for dem, for klubben satset i stedet ungt i blant andre Theo Hernández (19) og Dani Ceballos (20).

– Spillerne som har kommet inn, har mye potensial. Men spillerne vi solgte, Pepe, Morata og James, gjorde oss sterkere. De nye spillerne er yngre og har mindre erfaring, og erfaring er veldig viktig. Men det er ingen unnskyldning, sier Ronaldo ifølge Marca.

– Vet ikke hva krise betyr

Ronaldo, som scoret et sent trøstemål på Wembley, legger til at han ikke mener at dagens tropp er svakere enn fjorårets, men uttalelsene tyder likevel på at han ikke er helt fornøyd med hvordan ledelsen håndterte overgangsvinduet.

Etter to strake tap, og ettersom laget allerede ligger hele åtte poeng bak serieleder Barcelona i La Liga, mener spansk presse at krisealarmene er utløst i Real Madrid. «Alle alarmene ringer», skriver avisen Marca på sin forside torsdag. Det vil ikke Cristiano Ronaldo gå med på.

– Jeg vet ikke hva krise betyr. Folk glemmer veldig fort det man gjør bra. Det er aldri krise, vi kan tape tre eller fire kamper på rad, men for meg er det aldri krise. Man må ikke glemme det vi har gjort tidligere, sier Ronaldo, som blant annet sikter til klubbens tre Champions League-trofeer på de fire siste sesongene.

Støtter Zidane

De to strake tapene, først mot Girona og deretter Tottenham, har ifølge enkelte røster satt Zinédine Zidanes trenerjobb i fare for første gang siden han tok over førstelaget i januar 2016.

– Det som skjer i garderoben, blir værende der. Vi er rolige og alle støtter ham, sier Ronaldo om Zidanes situasjon.

– Nei, jeg er ikke bekymret. Og jeg kommer ikke til å være bekymret denne sesongen, sier Zidane selv ifølge RMC.

Men i Real Madrids nådeløse hverdag begynner det å haste, enten han vil det eller ei, og alt annet enn seier i søndagens hjemmekamp mot Las Palmas vil skape diskusjoner om franskmannens fremtid.