Ny United-triumf: Rashford matchvinner etter keepertabbe

(Benfica - Manchester United 0-1) Den historisk unge keeperen Mile Svilar (18) rygget inn i mål med ballen i hendene, og serverte Manchester United deres tredje strake seier i Champions League.

Mile Svilar slo Iker Casillas gamle rekord da han startet kveldens kamp for Benfica. 18 år og 52 dager gammel ble han tidenes yngste Champions League-keeper, og i løpet av den første omgangen viste han seg fram som både dristig og god, men i det 66. minutt glapp det for unggutten.

Manchester United fikk frispark, og Marcus Rashford dunket ballen mot mål. Svilar sto langt ute og måtte rygge for å rekke ballen - han fikk den i fast grep, men tok samtidig et steg bakover. 18-åringen greide ikke å stoppe bevegelsen, og rygget inn i mål med ballen i hendene.

Han var kjapt ute igjen også, men måldommeren hadde sett nok. Hele ballen var godt over streken, og dommeren kunne dermed blåse for scoring.

En skikkelig kalddusj for hjemmelaget, som sårt trengte uttelling i kveld - de står så langt med null poeng i Champions League etter tap mot CSKA og en kjempeskrell mot Basel (5-0).

Manchester United på sin side står nå med full poengpott, og nærmer seg god kontroll på avansement fra gruppe A. I neste kamp møtes United og Benfica igjen, denne gangen på Old Trafford - med poeng der også, er sluttspill rimelig i boks.

TUNG KVELD: Mile Svilar fikk trøst fra både lagkompiser i Benfica og United-spillere etter kveldens kamp. Foto: Carl Recine , Reuters

– Ulovlig å være god defensivt



Der har ikke Manchester United vært siden 2013/14-sesongen, og José Mourinho er strålende fornøyd med at klubben så å si står med et bein i sluttspillet. Portugiseren ville ikke høre snakk om at det hadde vært en heller blek og småkjedelig forestilling på Estadio da Luz.

– Det føles som det er ulovlig å være gode defensivt. Det er det ikke. Vi har ni poeng, jeg tror vi er bare ett unna sluttspill. Én seier unna å vinne gruppa vår. Vi gjør en god og solid kamp, slår Mourinho fast.

– Vi hadde kontroll. Vi visste at Benfica ikke ville holde i 90 minutter. Det forsvaret vi møtte mot Liverpool, gjennom hele kampen, det visste vi at Benfica ikke ville greie. Vi hadde ikke noe press på oss, vi visste at målet ville komme, sier manageren.

Etterpå tok han keeper Svilar i forsvar, og fortalte at han hadde advart spillergruppa om hvor god 18-åringen er.

– Vi hadde en stratetgi på at vi ville forsøke å gjøre ham ukomfortabel. På corner prøvde vi å pakke mest mulig folk rundt ham. På frispark visste vi at han risikerer mye - alle gode keepere gjør det - vi var heldig med den. Han var uheldig.

Friske unggutter



Det unge Benfica-laget, med et par CL-debutanter i startelleveren, var klart friskest i starten av kampen. Det ble aldri noe fyrverkeri i løpet av de første 45 minuttene, men et jevnt sig av småsjanser - nærmest for hjemmelaget kom Salvio etter 15 minutters spill.

Forarbeidet var vakkert, og signert av Alex Grimaldo - venstrebacken dro med seg ballen i retning United-boksen mens han dro av den ene etter den andre. Han avsluttet karusellen med å legge ballen inn foran mål; der venter Salvio som banket til på direkten.

Skuddet gikk en liten meter til side for mål, men Benfica hadde satt seg i respekt.

Etter en halvtimes spill handlet kampen mer og mer om Manchester United. De slet med å komme seg til særlig store sjanser, ikke før Matic fikk ristet seg løs ti minutter før pause, ble det skikkelig sus over United-supporterne i Portugal.

Matic, omgangens beste spiller for gjestene, snappet ballen og driblet seg innover mot boksen. Fra skrått hold banket han til, men Benficas unge keeper Mile Svilar leverte en beinparade og avverget baklengs.

Kalddusjen



Manchester United kom rett fra et heller tamt oppgjør mot Liverpool i helgen, og det luktet ikke akkurat svidd av det de leverte i dag heller.

Men med 25 minutter igjen av kampen kom likevel uttellingen. Rashford sendte av gårde en mellomting mellom et innlegg og et skudd, noe keeper Svilar virket uforberedt på.

Ryggingen hans inn i målet er nok ikke noe som vil stå igjen som noe karrierehøydepunkt for den ekstremt talentfulle keeperen.

Benfica forsøkte å jage på for utligning, men United kunne rimelig problemfritt kontrollere inn de tre poengene. På tampen av oppgjøret gikk kvelden fra svart til nattsvart for Benfica, da Luisao fikk sitt andre gule for kvelden og marsjordre.

Det satte punktum for en heller blek og sjansefattig fotballkamp på Estadio da Luz.

