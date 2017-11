Liverpool-thrilleren: Sevilla-treneren skal ha fortalt om kreftsykdom i pausen

Sevilla lå under 3-0 mot Liverpool, men snudde til 3-3 etter et fyrverkeri av en fotballkamp. Årsaken skal ha vært en helt spesiell pauseprat.

Da Liverpool-spillerne gikk av banen etter halvspilt kamp mot Sevilla i går kveld, var det med en komfortabel 3-0-ledelse. Roberto Firmino hadde scoret to ganger, Sadio Mané én - og det så ut til at gjestene kunne ro i land gruppeseieren i Champions Leagues gruppe E.

Men etter et kvarters hvile kom to helt andre lag ut på banen igjen. Samtidig som Liverpool rotet det til for seg selv, og bleknet helt, kjempet Sevilla seg tilbake i kampen. 3-0 ble til 3-2, og på overtid sørget Guido Pizarro for utligning.

Scoringen feiret han ved å løpe bort til benken og juble sammen med trener Eduardo Berizzo. Det skal det ifølge både britiske og spanske medier ha vært en helt spesiell grunn til:

Berizzo skal ha fått prostatakreft. Etter kampslutt skal flere av spillerne ifølge Sport ha fortalt at treneren avslørte nyheten i pausen.

Sevilla er ventet å komme med en offisiell uttalelse om Berizzos sykdomsbilde i løpet av dagen.

– Dette er en personlig og komplisert sak. Jeg foretrekker derfor å vente til i morgen, sa klubbpresident Jose Castro til den spanske radiostasjonen Cope i går kveld.

Gjenopplev dramatikken fra i går kveld her:

Hyllet treneren



Det som imidlertid skal være kjent for klubben, er at Berizzo skal gjennom en operasjon i nærmeste framtid, uten at en dato er fastsatt. Etter kampslutt i går fikk treneren hyllest fra spillerne.

– Vi må spille alle kampene våre som dette, vi må gå ut med en annen type holdning overfor fansen, som alltid står bak oss. Også for treneren, som sto bak snuoperasjonen. Han er den som leder oss, som setter oss på rett spor, og vi står alle bak ham, sa Ever Banega etter kampslutt ifølge The Independent.

Samtidig som Berizzo ifølge rapportene skal ha avslørt kreftsykdommen i pausen mot Liverpool, skal Sevilla-spillerne også fått klar beskjed om at det de leverte de første 45 minuttene var lavmål. Berizzo skal ifølge Cadena SER ha kalt forestillingen for «en skam», og sagt at dersom de ikke greide å spille god fotball, så burde de i alle fall løpe.

Etter at 3-3-kampen var over i går, begynte ryktene om Berizzos kreftsykdom å spre seg. Sevilla benektet dem ikke overfor pressen i går, men det er i stedet varslet en pressekonferanse i dag.

Kommentar: «Herlige, håpløse Liverpool»

– Forferdelig



Liverpool kunne altså sikret gruppeseieren i Champions League, og mens Sevilla-spillerne jublet vilt for overtidsmålet på eget gress i går, rev Jürgen Klopp seg i håret. Han innrømte at poengtapet var et tungt nederlag å svelge.

– Det føles som et tap, selv om vi ikke tapte. Det er forferdelig, uttalte han etter kampen.

– Det er enkelt å beskrive denne kampen. Første omgang var fantastisk for oss. I den andre gjorde vi en feil - vi sluttet å spille fotball. Det er normalt å forsøke å kontrollere kampen, men et lag som det vi har må ha ballen for å kontrollere, utdyper han.

Sett denne? Slik vurderer ekspertene Jürgen Klopps jobb i Liverpool

Nå er Champions League-framtiden i det uvisse for Liverpool - dersom Sevilla slår Maribor i den neste og siste gruppespillskampen, og Liverpool taper mot Spartak Moskva, er Klopps mannskap ute av turneringen.

Se flere høydepunkter fra tirsdagens Champions League-runde i videoene under: