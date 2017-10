Liverpool scoret syv (!) og endte åtte år lang seierstørke i Champions League

(Maribor – Liverpool 0-7) Liverpool scoret syv, tok sin første borteseier i Champions League siden 2009, og satte samtidig ny rekord.

Storkampen mellom Liverpool og Manchester United ble kanskje noe tannløs, men Liverpool hadde få problemer med å finne nettmaskene mot Maribor i Slovenia. 7-0-seieren er deres største noensinne i Champions League – i tillegg til den største bortseieren til noe engelsk lag.

Scoringer fra Liverpools dødelige angrepstrio Philippe Coutinho, Roberto Firmino og Mohamed Salah, i tillegg til mål fra Alex Oxlade-Chamberlain og Trent Alexander-Arnold sørget for deres første seier i årets Champions League-gruppespill.

Det var ikke bare årets første – det var deres første siden 2014 (2-1 mot Ludogorets), og det var i tillegg deres første på bortebane siden 2009, da Debrecen ble hakket for små (1-0). For å sette det i perspektiv:

2009 var året Cristiano Ronaldo forlot Manchester United til fordel for Real Madrid, og det samme året Barack Obama ble tidenes første afroamerikanske president i USA.

Jürgen Klopp fikk satt en effektiv stopper for en åtte år lang seierstørke på bortebane i den gjeve klubbturneringen. Det var aldri noen som helst tvil om hvor poengene skulle ende.

Aført av trioen Salah, Firmino og Coutinho, gjorde Liverpool nærmest som de ville på Ljudski vrt Stadion.

SMASK: Mohamed Salah gjorde seg om mulig enda mer populær hos Liverpool-fansen med to scoringer og én målgivende tirsdag. Foto: Paul Childs , Reuters

Holdt lekestue



Det tok ikke Firmino mer enn drøye fire minutter å åpne ballet. Han hadde få problemer med å omsette et Salah-innlegg om til scoring. Ni minutter senere var det Coutinhos tur, da han bredsidet et James Milner-innlegg i mål.

Etter 20 minutter skulle Firmino gjengjelde tjenesten til Salah. Brassen vant ballen høyt i banen, spilte fri Salah som var nådeløs alene med keeper.

Fem minutter før pause satte Salah inn sitt andre for dagen, etter et vakkert angrep med Coutinho og Alberto Moreno som grovarbeidere.

Kampen var død lenge før pause, og Maribor hadde absolutt ingenting å by på. Men Liverpool hadde fortsatt mer å komme med. Etter 54 minutter scoret Firmino sitt andre, denne gang med hodet, etter et vakkert innlegg fra Coutinho. Helt på tampen scoret Alex Oxlade-Chamberlain sitt første mål for klubben etter Deadline Day-overgangen fra Arsenal, og bare minuttet etter fastsatte Trent Alexander-Arnold sluttresultatet til 7-0.

LEKESTUE: Liverpool-spillerne gjorde nærmest som de ville borte mot Maribor. Her jubler de for Roberto Firminos 1-0-scoring. Foto: Jure Makovec , AFP

De ga seg altså ikke før de hadde puttet syv baller bak Jasmin Handanovic, som for øvrig er fetter av Inter-keeper Samir Handanovic.

I kveld kunne nok ikke engang Inter-målvakten ha stoppet den lekne frontrekken til Liverpool. Det ble en overlegen seier for Klopp & co., etter å ha åpnet gruppespillet med uavgjort mot Sevilla og Spartak Moskva.

Liverpool, som har blitt omtalt som «herlige, håpløse Liverpool», hadde ingenting håpløst over seg denne tirsdagskvelden. Håpløsheten var det motstanderne fra Slovenia som sto for.

PS! Det andre oppgjøret i gruppe E mellom Spartak Moskva og Sevilla endte med en overlegen Spartak-seier. Idet vi er over halvveis i gruppespillet, inntar Liverpool tabelltoppen, foran Sevilla.

PS 2! Det ble en god aften for de engelske lagene i Champions League. Liverpool gjorde jobben, Manchester City vant toppkampen mot Napoli, og Tottenham tok poeng mot selveste Real Madrid.