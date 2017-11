Liverpool rotet bort tremålsledelse mot Sevilla: – Håper AC Milan så kampen

(Sevilla – Liverpool 3-3) Liverpool rundspilte Sevilla og scoret tre mål de første 30 minuttene. Etter hvilen rotet de bort tremålsledelsen, to poeng og det som kunne blitt gruppeseieren.

– Det føles som et tap, selv om vi ikke tapte. Det føles forferdelig, oppsummerer Liverpool-manager Jürgen Klopp etter kampen.

Premissene var enkle for Liverpool: etter at Spartak Moskva rotet bort seieren mot Maribor, ville tre poeng sikre gruppeseier og Champions League-avansement for Jürgen Klopp & co.

Og alt så ut til å gå etter planen.

Liverpool rundspilte nemlig Sevilla i den første omgangen, og ledet hele 3–0 etter 30 minutter. Sevilla klarte ikke å håndtere Liverpools lynhurtige angrepsrekke, og det så ut til å gå mot en komfortabel og overbevisende borteseier i Spania for rødtrøyene fra Merseyside.

Men etter hvilen var hverken hjemme- eller bortelaget til å kjenne igjen.

– Håper AC Milan så kampen



Liverpool rotet det til for seg selv, og kastet bort to poeng, en tremålsledelse og muligheten til å avansere med en kamp til gode.



Og for å strø salt i såret, kom to-målsscorer Wissam Ben Yedder med et aldri så lite stikk til Liverpool på Twitter etter kampen.

– Håper AC Milan så kampen, skriver han, og sikter til da Liverpool hentet opp 0-3 til 3-3 i den elleville Champions League-finalen i 2005.

Tirsdag viste Liverpool nøyaktig hvorfor VGs kommentator Trond Johannessen har omtalt dem som «herlige, håpløse Liverpool».

– Sluttet å spille fotball



DRAMATIKK: Guido Pizarro (t.h.) scoret det dramatiske overtidsmålet som sørget for poengdeling på Ramon Sanchez Pizjuan. Foto: Matthew Childs , Reuters

3–0 ble til 3–2 etter hvilen. Og på overtid ble 3–2 til 3–3. Sevilla-laget fra første omgang var ikke til å kjenne igjen. Det var heller ikke Liverpool.

– Vi sluttet å spille fotball i den andre omgangen. Det er helt greit at vi har mye selvtillit etter første omgang, men problemet her er at vi rett og slett sluttet å bruke våpenet vårt: å spille fotball, sier en skuffet Klopp etter kampen.

Konklusjonen var den samme fra Liverpool-kaptein Jordan Henderson.

– Jeg forstår ikke hvordan vi kollapset på denne måten. Første omgang var bra, andre omgang var veldig dårlig. Vi sluttet å spille fotball. Det føles virkelig ikke bra, og vi må gjøre det bedre enn dette.



Wissam Ben Yedder, som også scoret i det tilsvarende oppgjøret på Anfield, reduserte først både én og to ganger, først med et hodestøt, deretter på straffespark.

Og da det så ut til at Liverpool skulle ri av stormen og slippe med skrekken, skulle det bli frustrasjon og fortvilelse for rødtrøyene, og ekstase for vertskapet.

Etter et hjørnespark og klabb og babb i feltet, satte Guido Pizarro inn utligningen, til ellevill jubel fra spanjolene. Det som så ut til å bli en komfortabel seier, ble til et mareritt for Liverpool.

– Det er bra at jeg ikke kan banne på TV, for det vil jeg gjøre nå, sier Liverpool-legenden Jamie Carragher til Viasat etter kampen.

I stedet for å feire gruppeseier og avansement, er det plutselig usikkerhet i luften for Liverpool:

Dersom Spartak Moskva tar en skalp på Anfield og vinner mot Liverpool i den siste og avgjørende gruppespillskampen, samtidig som Sevilla gjør jobben mot Maribor, er Liverpool ute av Champions League.

Det ble en kveld med høye topper og dype daler for Liverpool.

– All ære til Sevilla. De kjempet seg tilbake i kampen mens vi ble passive, sier Klopp.

Liverpool viste store svakhetstegn i den andre omgangen, men det er ingenting å si på toppnivået de viste i den første.

Saken fortsetter under bildet.



HVA SKJER? Jürgen Klopp kan ikke ha trodd sine egne øyne da Liverpool mistet seieren på overtid. Foto: Matthew Childs , Reuters

Lekestue i 1. omgang



Roberto Firmino brukte bare to minutter på å sende rødtrøyene i føringen etter en corner, og nøyaktig 20 minutter senere doblet Mané ledelsen, på nøyaktig samme vis:

Corner fra høyre, stuss i feltet og scoring fra bakerste stolpe.

Deretter skulle det som så ut til å bli spikeren i kisten komme. Mané løp fra alt og alle og kom alene med Sergio Rico i Sevilla-buret.

– Det ser ut som to forskjellige idretter når Johannes Geis løper mot Sadio Mané. Det ser ut som det er en som er hentet inn fra løkka mot en som spiller profesjonell fotball, sier Viasat-kommentator Morten Langli om oppbyggingen til 3-0-scoringen.

Geis hang ikke med Mané, men Rico derimot, han hang med på notene og reddet senegaleserens avslutning. Returen havnet imidlertid rett i beina på Firmino, som økte til 3-0, og scoret sitt femte mål på like mange Champions League-kamper.

