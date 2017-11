Ghayas Zahid oppgitt over lite oppmerksomhet: – Rart og synd

Den tidligere Vålerenga-stjernen Ghayas Zahid (22) mener norske spillere i Champions League får for lite anerkjennelse i hjemlandet.

– Jeg er blitt vant til de tingene der, å bli oversett. Jeg føler ikke folk helt skjønner det, for å være helt ærlig. Hvorfor det er sånn, er ganske rart. Det er rart og synd, sier Zahid til VG.

Ronaldos stikk: – Spillerne vi solgte, gjorde oss sterkere

Denne høsten har Zahid gått fra Eliteserie-fotball for Vålerenga til Champions League-fotball for kypriotiske APOEL.

Han har spilt samtlige minutter mot Borussia Dortmund (to ganger 1-1) og Tottenham (3-0-tap), i tillegg til et innhopp mot Real Madrid (3-0-tap).

– Det har vært en ekstrem opplevelse. Det har vært kult, morsomt og tøft. De største kampene jeg noensinne har spilt. Og jeg føler at jeg har klart meg bra både med ballen og uten, sier Zahid, dagen etter å ha spilt 1-1 mot Borussia Dortmund, i en kamp der han blant annet bidro til å unngå tap med en redning på streken:

– Noe du går og lurer på

Zahid er én av fire norske spillere i Champions League-gruppespillet denne sesongen. Omar Elabdellaoui (Olympiakos) hadde en god dag på jobben da laget hans overrasket med 0-0 mot Barcelonas stjernegalleri tirsdag. Landslagsfetterne «Moi» (Basel) og Tarik Elyounoussi (Qarabag) deltar også.

MISFORNØYD: Vålerenga-profil Ghayas Zahid er misfornøyd med at han og andre Champions League-nordmenn ikke får mer oppmerksomhet. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

Vålerengas tidligere playmaker er tydelig irritert over det han mener er manglende oppmerksomhet, anerkjennelse og omtale av de norske spillerne i turneringen.

– Det er Champions League, liksom! Det er ikke bare meg, man ser det med Omar, «Moi» og Tarik, vi får ikke den oppmerksomheten vi fortjener. Jeg vet ikke helt hva greia er. Jeg kan ikke svaret. Det er noe man går og lurer på, sier Zahid.

– Det er synd at det er sånn, for vi spiller på det høyeste nivået i Europa, den største turneringen i verden. Jeg føler ikke vi får den samme greia som … som det burde være. Jeg synes det er rart.

Blant de som løper mest

Zahid har spilt 19 kamper for Norges U21-landslag, men fortsatt ikke blitt tatt ut på A-landslaget. Men ting kan tyde på at storkampene i Champions League begynner å sende 22-åringen nærmere en plass i Lars Lagerbäcks tropp.

– Vi har begynt å se på ham litt. Han er med på listen vår nå, svarer Lagerbäck kort på VGs spørsmål om hvordan Zahid ligger an i kampen om landslagsplassene.

Selv mener Zahid at han burde vært med for lenge siden. Det har han gitt uttrykk for tidligere. Nå virker han oppgitt når temaet kommer på bordet.

– Jeg er blitt vant til at jeg blir oversett, sukker APOEL-profilen, som har vært avgjørende for sitt lag i den kypriotiske ligaen denne høsten:

I løpet av 287 minutter med Champions League fotball denne sesongen har Zahid lagt ned 39,6 kilometer på banen, ifølge UEFAs statistikk. Det er mer i snitt per minutt enn spilleren som har løpt aller mest, Manchester Citys Kevin De Bruyne (48 km på 360 minutter).

Nordmannen har med andre ord mer ved spillet sitt enn den finslepne teknikken som gjorde ham til en favoritt på Ullevaal Stadion.

– Det er ingen tvil om at jeg passer stilen til Lagerbäck. Jeg har spilt i Champions League og løpt ekstremt mye. Jeg vet ikke hva som er grunnen til at jeg ikke blir vurdert nærmere. Jeg løper nok i kampene, kan spille i flere roller og har alltid levert målpoeng uansett hvor jeg har spilt, sier Zahid, som ser for seg at han kunne spilt på begge kantene eller som hengende spiss i landslagets 4-4-2-formasjon.